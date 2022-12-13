https://sputniknews.com.tr/20221213/anayasayi-ihlalle-suclanan-guney-afrika-devlet-baskani-ramaphosa-parlamentoda-aklandi-1064551264.html

Anayasayı ihlalle suçlanıyordu: Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, parlamentoda aklandı

Anayasayı ihlalle suçlanıyordu: Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, parlamentoda aklandı

Güney Afrika’da parlamento tarafından hazırlanan bir raporda anayasayı ihlalle suçlanan Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın, parlamentoda yapılan oylama ile... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T23:06+0300

2022-12-13T23:06+0300

2022-12-13T23:07+0300

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Güney Afrika’da 2020 yılında çiftliğinden bir kısmı bir kanepeye saklanmış olan büyük miktarda paranın çalınmasını örtbas ettiğinin ortaya çıkması sonrası anayasayı ihlalle suçlanan Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, parlamentoda yapılan oylama ile aklandı.Parlamento tarafından hazırlanan rapor sonrası yapılan oylamaya 400 milletvekilinden 364’ü katılırken, 214'ü Ramaphosa lehine, 148'i aleyhine ve 2 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Ramaphosa'nın anayasayı ihlal etmediğine ve görevine devam etmesine karar verildi.Çiftlikten çalınan paralarGüney Afrika’nın eski Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın müttefiki Arthur Fraser, Haziran 2020’de Ramaphosa’nın çiftliğinden 4 milyon dolar nakit paranın çalındığını ve Ramaphosa’nın bunu devletten gizlediğini belirterek, polise şikayette bulunmuştu. Ramaphosa, daha sonra 4 milyon dolar değil bir kanepede sakladığı 580 bin doların çalındığını itiraf etti.Daha sonra paranın kaynağının belirsiz olması ve soygunu kolluk kuvvetlerine bildirmemesi nedeniyle anayasayı ihlal etmekle suçlanan Ramaphosa, söz konusu paranın Sudanlı bir iş adamının kendisinden satın aldığı bufalolar için yaptığı ödeme olduğunu ifade etmişti.

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