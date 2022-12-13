https://sputniknews.com.tr/20221213/almanyada-dogalgazda-daha-fazla-tasarruf-cagrisi-1064512519.html

Almanya'da doğalgazda daha fazla tasarruf çağrısı

Almanya'da doğalgazda daha fazla tasarruf çağrısı

Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, doğal gaz kullanımında daha fazla tasarruf çağrısında... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T04:35+0300

2022-12-13T04:35+0300

2022-12-13T04:35+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

doğalgaz

enerji

tasarruf

kış

kuzey akım

kuzey akım-1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054350014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_955921f497c094aae2364beb3905b74a.jpg

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek aylarda sıkıntı yaşanmaması için tasarrufun yüzde 20'lere çıkması gerektiğini belirtti.Müller, şu ifadeleri kullandı:Almanya'da geçen hafta itibarıyla doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95 olsa da uzmanlar, bunun soğuk kış aylarında gazın karneye bağlanmayacağını ya da elektrik kesintileri yaşanmayacağını garanti etmediği konusunda uyarıyor.Almanya'nın Rus doğalgazının ana kaynağı olan Kuzey Akım 1 boru hattı eylül ayında meydana gelen patlamanın ardından tahrip olmuştu. Ülke şu anda Rusya'dan hiç doğalgaz ithal etmiyor.Ukrayna krizi başlamadan önce Rusya, Almanya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyordu.Alman hükümeti Norveç'ten daha fazla gaz satın alarak ve Belçika ile Hollanda'dan boru hatları yoluyla ithalatı arttırarak doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.Berlin ayrıca gelecek yıllarda Rus gazının yerini tamamen dolduracak kadar sıvılaştırılmış doğalgaz alabilmek için Almanya'nın kuzeyindeki Brunsbuttel, Wilhelmshaven, Stade ve Lubmin limanlarında LNG terminalleri inşa ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221212/avusturyada-enerji-krizi-fiyatlar-iki-kattan-fazla-artis-gosterdi-1064477588.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, doğalgaz, enerji, tasarruf, kış, kuzey akım, kuzey akım-1