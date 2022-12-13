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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/almanyada-dogalgazda-daha-fazla-tasarruf-cagrisi-1064512519.html
Almanya'da doğalgazda daha fazla tasarruf çağrısı
Almanya'da doğalgazda daha fazla tasarruf çağrısı
Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, doğal gaz kullanımında daha fazla tasarruf çağrısında... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T04:35+0300
2022-12-13T04:35+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
enerji
tasarruf
kış
kuzey akım
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Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek aylarda sıkıntı yaşanmaması için tasarrufun yüzde 20'lere çıkması gerektiğini belirtti.Müller, şu ifadeleri kullandı:Almanya'da geçen hafta itibarıyla doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95 olsa da uzmanlar, bunun soğuk kış aylarında gazın karneye bağlanmayacağını ya da elektrik kesintileri yaşanmayacağını garanti etmediği konusunda uyarıyor.Almanya'nın Rus doğalgazının ana kaynağı olan Kuzey Akım 1 boru hattı eylül ayında meydana gelen patlamanın ardından tahrip olmuştu. Ülke şu anda Rusya'dan hiç doğalgaz ithal etmiyor.Ukrayna krizi başlamadan önce Rusya, Almanya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyordu.Alman hükümeti Norveç'ten daha fazla gaz satın alarak ve Belçika ile Hollanda'dan boru hatları yoluyla ithalatı arttırarak doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.Berlin ayrıca gelecek yıllarda Rus gazının yerini tamamen dolduracak kadar sıvılaştırılmış doğalgaz alabilmek için Almanya'nın kuzeyindeki Brunsbuttel, Wilhelmshaven, Stade ve Lubmin limanlarında LNG terminalleri inşa ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/avusturyada-enerji-krizi-fiyatlar-iki-kattan-fazla-artis-gosterdi-1064477588.html
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almanya, doğalgaz, enerji, tasarruf, kış, kuzey akım, kuzey akım-1
almanya, doğalgaz, enerji, tasarruf, kış, kuzey akım, kuzey akım-1

Almanya'da doğalgazda daha fazla tasarruf çağrısı

04:35 13.12.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, doğal gaz kullanımında daha fazla tasarruf çağrısında bulundu.
Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek aylarda sıkıntı yaşanmaması için tasarrufun yüzde 20'lere çıkması gerektiğini belirtti.
Müller, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda toplam tasarruf sadece yüzde 13. Eğer bu bir aykırı değer olarak kalırsa, henüz endişelenmemize gerek yok. Ancak hava birkaç gün soğuk kalmaya devam edecek. Bu nedenle tasarruf çabalarımızı gevşetmememiz ve tüm kış boyunca devam ettirmemiz önemli."
Almanya'da geçen hafta itibarıyla doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95 olsa da uzmanlar, bunun soğuk kış aylarında gazın karneye bağlanmayacağını ya da elektrik kesintileri yaşanmayacağını garanti etmediği konusunda uyarıyor.
Almanya'nın Rus doğalgazının ana kaynağı olan Kuzey Akım 1 boru hattı eylül ayında meydana gelen patlamanın ardından tahrip olmuştu. Ülke şu anda Rusya'dan hiç doğalgaz ithal etmiyor.
Ukrayna krizi başlamadan önce Rusya, Almanya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyordu.
Alman hükümeti Norveç'ten daha fazla gaz satın alarak ve Belçika ile Hollanda'dan boru hatları yoluyla ithalatı arttırarak doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.
Berlin ayrıca gelecek yıllarda Rus gazının yerini tamamen dolduracak kadar sıvılaştırılmış doğalgaz alabilmek için Almanya'nın kuzeyindeki Brunsbuttel, Wilhelmshaven, Stade ve Lubmin limanlarında LNG terminalleri inşa ediyor.
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