https://sputniknews.com.tr/20221213/ahmet-hakandan-recep-ivedik-yorumu-ayni-vasat-alti-mizah-ayni-pacozluk-ayni-kalitesizlik-1064515985.html
Ahmet Hakan'dan Recep İvedik yorumu: 'Aynı vasat altı mizah, aynı paçozluk, aynı kalitesizlik'
Ahmet Hakan'dan Recep İvedik yorumu: 'Aynı vasat altı mizah, aynı paçozluk, aynı kalitesizlik'
Ahmet Hakan Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin yeni filmini değerlendirdi ve "Aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T09:55+0300
2022-12-13T09:55+0300
2022-12-13T09:55+0300
yaşam
türkiye
ahmet hakan
recep ivedik
şahan gökbakar
disney plus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103712/06/1037120610_0:29:1001:592_1920x0_80_0_0_22ee2857e562515e5e44c8dbf2977be3.jpg
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gişe rekorları kıran ve 7. vizyona giren Recep İvedik serisini eleştirdi. Hakan, 7. filmle ilgili, "Aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik" yorumunu yaptı.Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20191109/sahan-gokbakar-recep-ivedik-ortalama-turk-insaninin-bir-mizahi-bu-yuzden-cok-fazla-insani-cekiyor-1040589719.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103712/06/1037120610_103:0:892:592_1920x0_80_0_0_d8140b49d784287ee409d5a997840bb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ahmet hakan, recep ivedik, şahan gökbakar, disney plus
türkiye, ahmet hakan, recep ivedik, şahan gökbakar, disney plus
Ahmet Hakan'dan Recep İvedik yorumu: 'Aynı vasat altı mizah, aynı paçozluk, aynı kalitesizlik'
Abone ol
Ahmet Hakan Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin yeni filmini değerlendirdi ve "Aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik" yorumunu yaptı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gişe rekorları kıran ve 7. vizyona giren Recep İvedik serisini eleştirdi. Hakan, 7. filmle ilgili, "Aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik" yorumunu yaptı.
Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında
şunları kaydetti:
"Recep İvedik’in ilk altı bölümüyle ilgili kanaatim şöyleydi: Ucuz ve bayağı buluyordum. Hayvani şakalarına zerre gülememiştim. 'Cehalete ve kabalığa saygı duruşu gibi' diyordum. Zarafet ve incelik düşmanlığı yaptığına emindim. Mizah kalitesini sıfırın altında görüyordum. 'Çok güzel kafa dağıtıyor abi, hayvan gibi güldük' diyenleri defterden siliyordum. Recep İvedik’in yedinci bölümü çıktı. Düşüncem kısaca şöyle: Recep İvedik değişmiş, sonsuz kabalığını birazcık bırakmış. Azıcık yontulmuş. Entellerle işbirliği yapmalar, iktidara muhalif olmalar, politik mesaj sarkıtmalar falan. Fakat filmde değişmeyen şeyler de var: Aynı basitlik, aynı kabalık, aynı yüzeysellik, aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik. Sonuç olarak söyleyeceğim şudur: Allah’ıma çok şükür ki... Taa en baştan en sona kadar... Recep İvedik denilen 'kerestevari' illete karşı dün de aynıydım bugün de aynıyım."