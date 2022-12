'Afganistan’ın Avrupa versiyonu olarak, 'Ukraynistan’ın kurulmasının ağır sonuçları olacak'

“Alman solunun bu işi fazla büyütmediğini gördük. Emekçi sınıflardan yana, insanların eşitliğinden yana ve muhakkak sermaye rejimine dokunulması gerektiğini düşünen, yani solculuğu kimlikçilik olarak tanımlamayan, gerçekten solcu denebilecek kesimlerin bu oyunun üzerine fazla gitmediğini görüyoruz. Medyada da fazla üzerine giden yok. Almanya neresinden bakılırsa bakılsın bir sol coğrafya. Bu sol coğrafyanın köklerinin kurutulduğunu kimse söyleyemez. Kasım ayındaki enflasyon yüzde 10.4’ten 10’a inmiş. OECD’nin hesaplarıyla Almanya, 2023’te en az yüzde 0.5 küçülecek. Bundan bir ay kadar önce ilk kez bu açıklıkta belirtildi. Reel ücretlerdeki gerileme çok ciddi boyutlar aldı. Şu anda üçüncü çeyrekte yüzde 5.7 oranında reel ücretlerde düşüş var. Nominal ücretleri yükseltiyorlar ama enflasyonu engelleyemedikleri için reel gelirler sürekli düşüyor. Zaten on yıllara yayılan başka bir problem daha var. Ücretlerin üretimdeki payı hep geriliyor. Ama mesele şu, küçülen bir ekonomi sürprizlere açık demektir, siyasi sürprizler çok daha reel birer tehlike haline getirebilir. Burada sol bir tepki korkusunu, önlem alma havasını görüyorum. Aşırı sağın şu anda halkta yaratacağı büyük bir tepki yok. Neo nazi bir hareketin Almanya’da şansı yok. Almanya Nazizm nedeniyle öylesine bir yıkım yaşadı ki Nazizm ve o tarz milliyetçiliklerin kitle desteği, şansı yok. Şu ana kadar yoktu, bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama solun her zaman var. Liberal sol denilen kimlikçiliği ve her türlü ayrılıkçılığı solculuk olarak tanımlamaya çalışan ve bu arada Türkiye’yi bir anomali olarak görenleri solcu saymıyoruz. Ama gerçek solun, yani emekçi halkın ve aydınların eşitlikçi ve özgürleştirici bir toplumdan yana çıkan solun birdenbire alternatif olarak ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler. Buna yönelik bir önlem alındığını düşünmeye başladım.”