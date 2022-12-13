https://sputniknews.com.tr/20221213/afganistanin-avrupa-versiyonu-ukraynistanin-sonuclari-olacak-1064556080.html

'Afganistan’ın Avrupa versiyonu olarak, 'Ukraynistan’ın kurulmasının ağır sonuçları olacak'

'Afganistan’ın Avrupa versiyonu olarak, 'Ukraynistan’ın kurulmasının ağır sonuçları olacak'

Osman Çutsay’a göre, Almanya’daki medyada abartılan darbe operasyonu, yönetenlerde toplumsal ve siyasal iklimdeki değişikliklerin yarattığı korkunun yansıması... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T23:09+0300

2022-12-13T23:09+0300

2022-12-14T01:14+0300

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Avrupa'da Nazizm geçmişinden ötürü 'demokratik' süreçlerine gösterdiği özenle tanınan Almanya'dan geçen hafta şaşırtıcı bir 'darbe komplosu' haberi geldi. 'Reich Vatandaşları' (Reichsbürger) ismindeki bir harekete karşı 16 eyaletten 11'indeki 130 noktada 'cumhuriyet tarihinin en büyüğü' diye anılan eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği açıklandı. Federal Savcılık, gözaltına alınan 25 kişiden 13'ünün tutuklandığını duyurdu.İtham edilen 52 kişi arasında bir kısmının muvazzaf olduğu söylenen eski askerlerin de bulunduğu belirtiliyor. 2017-21 yıllarında Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili olan ve ardından yargıçlığa geri dönen Birgit Malsack-Winkemann'ın yanı sıra komplonun 'siyasi elebaşısı' olarak bir işadamı olduğu belirtilen Prens 8. Heinrich gösteriliyor. Kasım 2021'den bu yana darbe hazırlığı yapmakla itham edilen zanlıların 'mevcut devlet düzenini yıkarak imparatorluğu getirmek' arzusunda oldukları, bunun için güç kullanmayı da göze aldıkları, federal parlamentoya baskın dahil planlar yaptıkları öne sürülüyor.Olay dünyada 'şaşkınlıkla' karşılandı. Başbakan Olaf Scholz, "Burada bir şeylerin döndüğü çok açık" yorumu yaparken, Anayasayı Koruma Teşkilatı, güvenlik güçlerinde devlete bağlılıkta bir sorun görünmediğini ancak reform gerekliliğini vurguladı. Reichsbürger'in hedef listesinde Almanya'nın Amerikancı politikalarına yoğun desteğiyle tanınan Dışişleri Bakanı Annalena Baerboch'un yanı sıra SPD ve muhalefetteki CDU/CSU yönetiminden isimlerin de yer aldığı kaydedildi.Scholz hükümetinin Ukrayna'da banderist Kiev yönetimine destek verdiği bir ortamda gelen şaşırtıcı 'darbe' iddiaları ile aşırı sağ tehdidi tartışmalarını Almanya'da yaşayan gazeteci ve yazar Osman Çutsay ile konuştuk.'Devlet ne kadar ciddiye alıyor? Kıt zekalı birtakım milliyetçiler ama bazıları Nazi de olabilir'Osman Çutsay’a göre, darbe operasyonu haberlerini medya biraz abartsa da yankı kısa sürede dindi. Açıklamalarla 'darbecilerin' akıl sağlıklarının çok da yerinde olmadığının anlaşıldığını belirten Çutsay, bu operasyonun daha ziyade siyasi iklimdeki değişikliklerin yarattığı; yönetenlerdeki korku olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi:'Bu tuhaf abartının aşırı sağa değil sol alternatiflere yönelik görülmesinden yanayım'Ortada 'bir oyun' olabileceğini belirten Çutsay, siyasi iklimin hızlı ve öngörülemez biçimde sertleşmesinin olmadık gruplar ortaya çıkarabileceğini de kaydetti. Çutsay, aşırı sağ değil asıl solun hedef olabileceğini vurguladı:'Neonazi bir hareketin Almanya’da kitlesel olarak şansı yok. Ama solun her zaman var'Solculuğu kimlikçilik olarak görmeyen hakiki solcuların bu darbe işini fazla büyütmediğini belirten Çutsay, ekonomik krizin giderek daha görünür hal aldığı bir ortamda, toplumda yükselebilecek bir sol tepkiye karşı ön almanın söz konusu olabileceği görüşünde:‘Afganistan’ın Avrupa’daki versiyonu olarak Ukraynistan’ın kurulmasının sonuçları olacak’Çutsay, Afganistan’ın Avrupa versiyonu ‘Ukraynistan’ın kurulmasının sonuçları olacağı görüşünde. Çutsay’a göre, bunlardan biri de Almanya’da ciddi toplumsal gerginliklerin ortaya çıkması. Almanya'yı Türkiye'dekileri aratmayan bakanların yönettiğini aktarırken, 'insanlar duş yapmasın silinsin' diyen Ekonomi Bakanı'na atıf yapan Çutsay, hava sıcaklığının eksiye düştüğü bir ortamda başta göçmenler olarak yoksul insanların zorda kaldıklarının altını çizdi:'Oskar Lafontaine’in yeni kitabı çıktı, orada açıkça Almanya bu haliyle Amerika’nın vasalıdır diyor'Almanya’da halkın Ukrayna politikasına daha fazla göz yumamayacağı bir noktaya gidildiği görüşündeki Çutsay, kısa süre önce yeni kitabı çıkan Oskar Lafontaine'in 'Almanya bu haliyle Amerika’nın vasalıdır' saptamasına atıf yapı. Enerji krizinin Almanya'yı sanayisizleştireceği kaygılarını anımsatan Çutsay, ABD'nin Almanya’nın Rusya ve Çin işbirliği içinde oluşturacağı ekonomik gücü bastırma girişiminin görünür olduğunu dile getirdi:

almanya

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, almanya, abd, ab, ukrayna, nazi, askeri darbe, neo-nazi, sol