Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu küreselci bir ekiple çalışıyor

1. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu bunun bir sonucuydu. Ama o daha başlangıçtı. Asıl bundan sonra atılacak adımların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü AK Parti’nin strateji ekibi çok akıllı projeler üzerinde çalışıyor. İçlerinde kaç seçim kampanyası yürütmüş isimler var. Ayrıca AK Parti’nin en büyük şansı, Erdoğan gibi bir lidere sahip olması. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu bunun bir sonucuydu. Ama o daha başlangıçtı. Asıl bundan sonra atılacak adımların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü AK Parti’nin strateji ekibi çok akıllı projeler üzerinde çalışıyor. İçlerinde kaç seçim kampanyası yürütmüş isimler var. Ayrıca AK Parti’nin en büyük şansı, Erdoğan gibi bir lidere sahip olması.

2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde kendisi için son kez destek istemesi bu stratejinin bir sonucu. Görünen o ki 2023 seçim kampanyası Erdoğan’ın üzerine kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde kendisi için son kez destek istemesi bu stratejinin bir sonucu. Görünen o ki 2023 seçim kampanyası Erdoğan’ın üzerine kurulacak.

3. AK Parti’nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği bu sürecin en kritik halkalarından birini oluşturuyor. 6’lı masa da en çok bunu merak ediyor. AK Parti bu seçimlerde kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir kampanya yürütecek. Kampanyanın dili kucaklayıcı olacak. AK Parti öncelikle kendi küskünlerini kazanmayı hedefliyor. AK Parti’nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği bu sürecin en kritik halkalarından birini oluşturuyor. 6’lı masa da en çok bunu merak ediyor. AK Parti bu seçimlerde kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir kampanya yürütecek. Kampanyanın dili kucaklayıcı olacak. AK Parti öncelikle kendi küskünlerini kazanmayı hedefliyor.

4. Kucaklayıcı kampanyanın ilk adımı olarak AK Parti’ye muhalif olan kesimlerle bir araya gelinmesi planlanıyor. AK Parti, cemevleriyle ilgili açılımda olumlu geri dönüşler aldı. Bu da AK Parti’ye olumlu yönde bir mesaj vermiş olabilir. Kucaklayıcı kampanyanın ilk adımı olarak AK Parti’ye muhalif olan kesimlerle bir araya gelinmesi planlanıyor. AK Parti, cemevleriyle ilgili açılımda olumlu geri dönüşler aldı. Bu da AK Parti’ye olumlu yönde bir mesaj vermiş olabilir.

5. AK Parti’ye mesafeli duran kesimlerle Çankaya buluşmaları yapılması düşünülüyor. Bunu geçmiş dönemdeki açılımlarla karıştırmamak lazım. Tam aksine AK Parti’ye muhalif olan, eleştiren kesimlerle buluşulması, onların dinlenmesi; eleştirileri, önerileri alınıp ona göre politikalarda revizyona gidilmesi amaçlanıyor. AK Parti’ye mesafeli duran kesimlerle Çankaya buluşmaları yapılması düşünülüyor. Bunu geçmiş dönemdeki açılımlarla karıştırmamak lazım. Tam aksine AK Parti’ye muhalif olan, eleştiren kesimlerle buluşulması, onların dinlenmesi; eleştirileri, önerileri alınıp ona göre politikalarda revizyona gidilmesi amaçlanıyor.