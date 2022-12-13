https://sputniknews.com.tr/20221213/abdden-elektrik-sikintisi-yasayan-ukraynaya-ekipman-destegi-1064517408.html
ABD'den elektrik sıkıntısı yaşayan Ukrayna'ya ilk ekipman desteği
ABD'den elektrik sıkıntısı yaşayan Ukrayna'ya ilk ekipman desteği
ABD yönetimi, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle enerji altyapısı ağır hasar alan ve elektik sıkıntısı çeken Ukrayna'ya sunmayı taahhüt ettiği ekipman... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T11:25+0300
2022-12-13T11:25+0300
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ukrayna krizi
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ABD yönetimi, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle enerji altyapısı ağır hasar gören Ukrayna'ya yaklaşık 13 milyon dolar değerinde ekipman tedarik ettiğini duyurdu.Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, mevcut yardımın 53 milyon dolar hacminde ve 3 parçadan oluşacağını, bu hafta ABD'den iki uçak dolusu ekipmanın daha ayrılacağını söyledi.Rusya'nın 'kışa girerken Ukraynalıları kasten dondurarak öldürmeye çalıştığını' iddia eden bir yetkili, "Şu anda stratejimiz, öncelikle Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik bu kasıtlı saldırılara karşı kendisini korumasına yardımcı olmaktır çünkü insani bir felaket yaşanabilir" dedi.ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk, Ukrayna'nın enerji sıkıntılarına çözüm üretmek üzere geçen hafta petrol ve doğalgaz şirketlerinden yetkililerle bir araya gelmişti.Rusya ekim ayından bu yana Ukrayna’nın altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/soygu-yogun-bombardimanlar-ukraynanin-askeri-potansiyeline-darbe-vurmak-icin-duzenleniyor-1064253803.html
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ukrayna, elektrik, abd
ABD'den elektrik sıkıntısı yaşayan Ukrayna'ya ilk ekipman desteği
11:25 13.12.2022 (güncellendi: 11:27 13.12.2022) Abone ol
ABD yönetimi, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle enerji altyapısı ağır hasar alan ve elektik sıkıntısı çeken Ukrayna'ya sunmayı taahhüt ettiği ekipman desteğinin ilk parçasını sundu.
ABD yönetimi, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle enerji altyapısı ağır hasar gören Ukrayna'ya yaklaşık 13 milyon dolar değerinde ekipman tedarik ettiğini duyurdu.
Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, mevcut yardımın 53 milyon dolar hacminde ve 3 parçadan oluşacağını, bu hafta ABD'den iki uçak dolusu ekipmanın daha ayrılacağını söyledi.
Rusya'nın 'kışa girerken Ukraynalıları kasten dondurarak öldürmeye çalıştığını' iddia eden bir yetkili, "Şu anda stratejimiz, öncelikle Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik bu kasıtlı saldırılara karşı kendisini korumasına yardımcı olmaktır çünkü insani bir felaket yaşanabilir" dedi.
ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk, Ukrayna'nın enerji sıkıntılarına çözüm üretmek üzere geçen hafta petrol ve doğalgaz şirketlerinden yetkililerle bir araya gelmişti.
Rusya ekim ayından bu yana Ukrayna’nın altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.