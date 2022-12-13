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https://sputniknews.com.tr/20221213/abdde-en-buyuk-ucretsiz-ulasim-plani-washington-dcde-toplu-tasimadan-ucret-alinmayacak-1064530845.html
ABD'nin en büyük ücretsiz ulaşım planı: Washington DC'de otobüslerden ücret alınmayacak
ABD'nin en büyük ücretsiz ulaşım planı: Washington DC'de otobüslerden ücret alınmayacak
Toplu taşıma araçlarının çalışanlar için ne denli hayati bir önem taşıdığını ve düşük ücretlerin dahi bir yük haline gelebildiğinin koronavirüs salgını... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:26+0300
2022-12-13T15:31+0300
yaşam
fotoğraf
abd
abd
washington dc
toplu taşıma
metro
ücretsiz ulaşım
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Koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemlerde Los Angeles, Kansas City, Missouri gibi şehirlerde insanların birbirleriyle temasını en aza indirmek ve başka seyahat seçeneği olmayan sakinlerin hastaneler, marketler ve ofislerdeki iş ve hizmetlere ulaşmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma için kullanılan otobüs ve metrobüsler ücretsiz hale getirildi.
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fotoğraf, abd, abd, washington dc, toplu taşıma, metro, ücretsiz ulaşım, фото
fotoğraf, abd, abd, washington dc, toplu taşıma, metro, ücretsiz ulaşım, фото

ABD'nin en büyük ücretsiz ulaşım planı: Washington DC'de otobüslerden ücret alınmayacak

15:26 13.12.2022 (güncellendi: 15:31 13.12.2022)
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Toplu taşıma araçlarının çalışanlar için ne denli hayati bir önem taşıdığını ve düşük ücretlerin dahi bir yük haline gelebildiğinin koronavirüs salgını sırasında bir kez daha anlaşılması, ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni bir adıma yol açtı. Yeni plana göre önümüzdeki yazdan itibaren Washington DC'de otobüs ve metrobüsler ücretsiz olacak.
Koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemlerde Los Angeles, Kansas City, Missouri gibi şehirlerde insanların birbirleriyle temasını en aza indirmek ve başka seyahat seçeneği olmayan sakinlerin hastaneler, marketler ve ofislerdeki iş ve hizmetlere ulaşmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma için kullanılan otobüs ve metrobüsler ücretsiz hale getirildi.
© AP Photo / Jacquelyn Martin

ABD'nin başkenti Washington DC'de uygulanacak olan ücretsiz ulaşım planı, şimdiye dek görülen en geniş plan olacak. Yeni adım, Boston ve Denver gibi büyük şehirlerin ve Connecticut gibi eyaletlerin uzaktan çalışmanın artmasıyla kaybedilen yolcu sayısını geri kazanmak amacıyla daha geniş sıfır ücret politikalarını düşündüğü bir dönemde geldi.

ABD&#x27;nin başkenti Washington DC&#x27;de uygulanacak olan ücretsiz ulaşım planı, şimdiye dek görülen en geniş plan olacak. Yeni adım, Boston ve Denver gibi büyük şehirlerin ve Connecticut gibi eyaletlerin uzaktan çalışmanın artmasıyla kaybedilen yolcu sayısını geri kazanmak amacıyla daha geniş sıfır ücret politikalarını düşündüğü bir dönemde geldi. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

ABD'nin başkenti Washington DC'de uygulanacak olan ücretsiz ulaşım planı, şimdiye dek görülen en geniş plan olacak. Yeni adım, Boston ve Denver gibi büyük şehirlerin ve Connecticut gibi eyaletlerin uzaktan çalışmanın artmasıyla kaybedilen yolcu sayısını geri kazanmak amacıyla daha geniş sıfır ücret politikalarını düşündüğü bir dönemde geldi.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Los Angeles şehrinde ücretsiz otobüs uygulaması 2020'de hayata geçirilmiş ancak yakın bir zamanda yeniden ücretli hale getirilmişti. Son olarak Los Angeles'taki metro hizmetleri yapılan yolculuklarda belirli bir ücret miktarına eriştikten sonra ücret ödenmemesini öngören yeni bir fiyatlandırma planını test etmeye başladı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise toplu taşımanın kalıcı olarak ücretsiz olmasını desteklediğini açıklamıştı.

Los Angeles şehrinde ücretsiz otobüs uygulaması 2020&#x27;de hayata geçirilmiş ancak yakın bir zamanda yeniden ücretli hale getirilmişti. Son olarak Los Angeles&#x27;taki metro hizmetleri yapılan yolculuklarda belirli bir ücret miktarına eriştikten sonra ücret ödenmemesini öngören yeni bir fiyatlandırma planını test etmeye başladı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise toplu taşımanın kalıcı olarak ücretsiz olmasını desteklediğini açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Los Angeles şehrinde ücretsiz otobüs uygulaması 2020'de hayata geçirilmiş ancak yakın bir zamanda yeniden ücretli hale getirilmişti. Son olarak Los Angeles'taki metro hizmetleri yapılan yolculuklarda belirli bir ücret miktarına eriştikten sonra ücret ödenmemesini öngören yeni bir fiyatlandırma planını test etmeye başladı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise toplu taşımanın kalıcı olarak ücretsiz olmasını desteklediğini açıklamıştı.

© AP Photo / Andrew Harnik

Uzmanlar, DC'deki ücretsiz ulaşım sistemi sayesinde toplu taşımanın salgın sonrası gelecekte nasıl şekilleceneğinin test edilebileceğini söylüyor. Urban Enstitüsü'nde üst düzey araştırma görevlisi olarak çalışan Yonah Freemark, "Eğer DC toplu taşıma kullanan insan sayısını arttırmayı başarabilir, düşük gelirli insanlar üzerindeki mali yükü hafifletebilir, otobüs hizmetlerinin hız ve kalitesini arttırabilir ve yollardaki araç sayısını azaltabilirse, bu muazzam bir başarı olacak. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz" dedi.

Uzmanlar, DC&#x27;deki ücretsiz ulaşım sistemi sayesinde toplu taşımanın salgın sonrası gelecekte nasıl şekilleceneğinin test edilebileceğini söylüyor. Urban Enstitüsü&#x27;nde üst düzey araştırma görevlisi olarak çalışan Yonah Freemark, &quot;Eğer DC toplu taşıma kullanan insan sayısını arttırmayı başarabilir, düşük gelirli insanlar üzerindeki mali yükü hafifletebilir, otobüs hizmetlerinin hız ve kalitesini arttırabilir ve yollardaki araç sayısını azaltabilirse, bu muazzam bir başarı olacak. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / Andrew Harnik

Uzmanlar, DC'deki ücretsiz ulaşım sistemi sayesinde toplu taşımanın salgın sonrası gelecekte nasıl şekilleceneğinin test edilebileceğini söylüyor. Urban Enstitüsü'nde üst düzey araştırma görevlisi olarak çalışan Yonah Freemark, "Eğer DC toplu taşıma kullanan insan sayısını arttırmayı başarabilir, düşük gelirli insanlar üzerindeki mali yükü hafifletebilir, otobüs hizmetlerinin hız ve kalitesini arttırabilir ve yollardaki araç sayısını azaltabilirse, bu muazzam bir başarı olacak. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz" dedi.

© AP Photo / Carolyn Kaster

Washington DC'nin planı çerçevesinde şehir içerisinde metrobüslere binen yolculardan halihazırda 2 dolar olan ücret alınmayacak. Planı geçen hafta oybirliğiyle onaylayan D.C. Şehir Konseyi ayrıca şehir merkezindeki 12 ana güzergahta otobüs hizmetini 24 saate çıkarmayı kabul etti. Söz konusu gelişme, yalnızca gece hayatını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda gece mesaisinden sonra metro ve otobüs hizmetlerinin sona erdiği saatlerde evlerine dönmek için pahalı ulaşım seçeneklerine başvurmak zorunda kalan işçilere de fayda sağlayacak.

Washington DC&#x27;nin planı çerçevesinde şehir içerisinde metrobüslere binen yolculardan halihazırda 2 dolar olan ücret alınmayacak. Planı geçen hafta oybirliğiyle onaylayan D.C. Şehir Konseyi ayrıca şehir merkezindeki 12 ana güzergahta otobüs hizmetini 24 saate çıkarmayı kabul etti. Söz konusu gelişme, yalnızca gece hayatını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda gece mesaisinden sonra metro ve otobüs hizmetlerinin sona erdiği saatlerde evlerine dönmek için pahalı ulaşım seçeneklerine başvurmak zorunda kalan işçilere de fayda sağlayacak. - Sputnik Türkiye
4/6
© AP Photo / Carolyn Kaster

Washington DC'nin planı çerçevesinde şehir içerisinde metrobüslere binen yolculardan halihazırda 2 dolar olan ücret alınmayacak. Planı geçen hafta oybirliğiyle onaylayan D.C. Şehir Konseyi ayrıca şehir merkezindeki 12 ana güzergahta otobüs hizmetini 24 saate çıkarmayı kabul etti. Söz konusu gelişme, yalnızca gece hayatını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda gece mesaisinden sonra metro ve otobüs hizmetlerinin sona erdiği saatlerde evlerine dönmek için pahalı ulaşım seçeneklerine başvurmak zorunda kalan işçilere de fayda sağlayacak.

© AP Photo / LAWRENCE JACKSON

Washington DC'deki otobüs şeritlerine, barınaklara ve diğer yatırımlara yönelik ayrılan yıllık 10 milyon dolarlık yeni bir fon da toplu taşımayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek amacıyla onaylandı. 2019'da ilk kez ücretsiz toplu taşıma teklifi sunan DC Şehir Konseyi üyesi Charles Allen, programın ilave vergilerle karşılanabileceğini belirterek, "Bölgemiz toplu taşımanın geleceğinde ulusal öncü olmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Washington DC&#x27;deki otobüs şeritlerine, barınaklara ve diğer yatırımlara yönelik ayrılan yıllık 10 milyon dolarlık yeni bir fon da toplu taşımayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek amacıyla onaylandı. 2019&#x27;da ilk kez ücretsiz toplu taşıma teklifi sunan DC Şehir Konseyi üyesi Charles Allen, programın ilave vergilerle karşılanabileceğini belirterek, &quot;Bölgemiz toplu taşımanın geleceğinde ulusal öncü olmaya hazır&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / LAWRENCE JACKSON

Washington DC'deki otobüs şeritlerine, barınaklara ve diğer yatırımlara yönelik ayrılan yıllık 10 milyon dolarlık yeni bir fon da toplu taşımayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek amacıyla onaylandı. 2019'da ilk kez ücretsiz toplu taşıma teklifi sunan DC Şehir Konseyi üyesi Charles Allen, programın ilave vergilerle karşılanabileceğini belirterek, "Bölgemiz toplu taşımanın geleceğinde ulusal öncü olmaya hazır" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Patrick Semansky

Şehir Konseyi'nin bütçe analiz raporlarına göre günlük hayatında otobüs kullanan Washington DC sakinlerinin yüzde 68'i 50 bin dolardan daha az bir gelir seviyesine sahip ve metro kullanan şehir sakinlerine oranla büyük bir kısmı siyah ve Latin kökenli kişilerden oluşuyor.

Şehir Konseyi&#x27;nin bütçe analiz raporlarına göre günlük hayatında otobüs kullanan Washington DC sakinlerinin yüzde 68&#x27;i 50 bin dolardan daha az bir gelir seviyesine sahip ve metro kullanan şehir sakinlerine oranla büyük bir kısmı siyah ve Latin kökenli kişilerden oluşuyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Patrick Semansky

Şehir Konseyi'nin bütçe analiz raporlarına göre günlük hayatında otobüs kullanan Washington DC sakinlerinin yüzde 68'i 50 bin dolardan daha az bir gelir seviyesine sahip ve metro kullanan şehir sakinlerine oranla büyük bir kısmı siyah ve Latin kökenli kişilerden oluşuyor.

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