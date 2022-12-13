https://sputniknews.com.tr/20221213/abdde-en-buyuk-ucretsiz-ulasim-plani-washington-dcde-toplu-tasimadan-ucret-alinmayacak-1064530845.html

ABD'nin en büyük ücretsiz ulaşım planı: Washington DC'de otobüslerden ücret alınmayacak

ABD'nin en büyük ücretsiz ulaşım planı: Washington DC'de otobüslerden ücret alınmayacak

Toplu taşıma araçlarının çalışanlar için ne denli hayati bir önem taşıdığını ve düşük ücretlerin dahi bir yük haline gelebildiğinin koronavirüs salgını... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T15:26+0300

2022-12-13T15:26+0300

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yaşam

fotoğraf

abd

abd

washington dc

toplu taşıma

metro

ücretsiz ulaşım

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Koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemlerde Los Angeles, Kansas City, Missouri gibi şehirlerde insanların birbirleriyle temasını en aza indirmek ve başka seyahat seçeneği olmayan sakinlerin hastaneler, marketler ve ofislerdeki iş ve hizmetlere ulaşmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma için kullanılan otobüs ve metrobüsler ücretsiz hale getirildi.

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2022

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