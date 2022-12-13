ABD'nin en büyük ücretsiz ulaşım planı: Washington DC'de otobüslerden ücret alınmayacak
ABD'nin başkenti Washington DC'de uygulanacak olan ücretsiz ulaşım planı, şimdiye dek görülen en geniş plan olacak. Yeni adım, Boston ve Denver gibi büyük şehirlerin ve Connecticut gibi eyaletlerin uzaktan çalışmanın artmasıyla kaybedilen yolcu sayısını geri kazanmak amacıyla daha geniş sıfır ücret politikalarını düşündüğü bir dönemde geldi.
ABD'nin başkenti Washington DC'de uygulanacak olan ücretsiz ulaşım planı, şimdiye dek görülen en geniş plan olacak. Yeni adım, Boston ve Denver gibi büyük şehirlerin ve Connecticut gibi eyaletlerin uzaktan çalışmanın artmasıyla kaybedilen yolcu sayısını geri kazanmak amacıyla daha geniş sıfır ücret politikalarını düşündüğü bir dönemde geldi.
Los Angeles şehrinde ücretsiz otobüs uygulaması 2020'de hayata geçirilmiş ancak yakın bir zamanda yeniden ücretli hale getirilmişti. Son olarak Los Angeles'taki metro hizmetleri yapılan yolculuklarda belirli bir ücret miktarına eriştikten sonra ücret ödenmemesini öngören yeni bir fiyatlandırma planını test etmeye başladı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise toplu taşımanın kalıcı olarak ücretsiz olmasını desteklediğini açıklamıştı.
Los Angeles şehrinde ücretsiz otobüs uygulaması 2020'de hayata geçirilmiş ancak yakın bir zamanda yeniden ücretli hale getirilmişti. Son olarak Los Angeles'taki metro hizmetleri yapılan yolculuklarda belirli bir ücret miktarına eriştikten sonra ücret ödenmemesini öngören yeni bir fiyatlandırma planını test etmeye başladı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise toplu taşımanın kalıcı olarak ücretsiz olmasını desteklediğini açıklamıştı.
Uzmanlar, DC'deki ücretsiz ulaşım sistemi sayesinde toplu taşımanın salgın sonrası gelecekte nasıl şekilleceneğinin test edilebileceğini söylüyor. Urban Enstitüsü'nde üst düzey araştırma görevlisi olarak çalışan Yonah Freemark, "Eğer DC toplu taşıma kullanan insan sayısını arttırmayı başarabilir, düşük gelirli insanlar üzerindeki mali yükü hafifletebilir, otobüs hizmetlerinin hız ve kalitesini arttırabilir ve yollardaki araç sayısını azaltabilirse, bu muazzam bir başarı olacak. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz" dedi.
Uzmanlar, DC'deki ücretsiz ulaşım sistemi sayesinde toplu taşımanın salgın sonrası gelecekte nasıl şekilleceneğinin test edilebileceğini söylüyor. Urban Enstitüsü'nde üst düzey araştırma görevlisi olarak çalışan Yonah Freemark, "Eğer DC toplu taşıma kullanan insan sayısını arttırmayı başarabilir, düşük gelirli insanlar üzerindeki mali yükü hafifletebilir, otobüs hizmetlerinin hız ve kalitesini arttırabilir ve yollardaki araç sayısını azaltabilirse, bu muazzam bir başarı olacak. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz" dedi.
Washington DC'nin planı çerçevesinde şehir içerisinde metrobüslere binen yolculardan halihazırda 2 dolar olan ücret alınmayacak. Planı geçen hafta oybirliğiyle onaylayan D.C. Şehir Konseyi ayrıca şehir merkezindeki 12 ana güzergahta otobüs hizmetini 24 saate çıkarmayı kabul etti. Söz konusu gelişme, yalnızca gece hayatını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda gece mesaisinden sonra metro ve otobüs hizmetlerinin sona erdiği saatlerde evlerine dönmek için pahalı ulaşım seçeneklerine başvurmak zorunda kalan işçilere de fayda sağlayacak.
Washington DC'nin planı çerçevesinde şehir içerisinde metrobüslere binen yolculardan halihazırda 2 dolar olan ücret alınmayacak. Planı geçen hafta oybirliğiyle onaylayan D.C. Şehir Konseyi ayrıca şehir merkezindeki 12 ana güzergahta otobüs hizmetini 24 saate çıkarmayı kabul etti. Söz konusu gelişme, yalnızca gece hayatını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda gece mesaisinden sonra metro ve otobüs hizmetlerinin sona erdiği saatlerde evlerine dönmek için pahalı ulaşım seçeneklerine başvurmak zorunda kalan işçilere de fayda sağlayacak.
Washington DC'deki otobüs şeritlerine, barınaklara ve diğer yatırımlara yönelik ayrılan yıllık 10 milyon dolarlık yeni bir fon da toplu taşımayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek amacıyla onaylandı. 2019'da ilk kez ücretsiz toplu taşıma teklifi sunan DC Şehir Konseyi üyesi Charles Allen, programın ilave vergilerle karşılanabileceğini belirterek, "Bölgemiz toplu taşımanın geleceğinde ulusal öncü olmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Washington DC'deki otobüs şeritlerine, barınaklara ve diğer yatırımlara yönelik ayrılan yıllık 10 milyon dolarlık yeni bir fon da toplu taşımayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek amacıyla onaylandı. 2019'da ilk kez ücretsiz toplu taşıma teklifi sunan DC Şehir Konseyi üyesi Charles Allen, programın ilave vergilerle karşılanabileceğini belirterek, "Bölgemiz toplu taşımanın geleceğinde ulusal öncü olmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Şehir Konseyi'nin bütçe analiz raporlarına göre günlük hayatında otobüs kullanan Washington DC sakinlerinin yüzde 68'i 50 bin dolardan daha az bir gelir seviyesine sahip ve metro kullanan şehir sakinlerine oranla büyük bir kısmı siyah ve Latin kökenli kişilerden oluşuyor.
Şehir Konseyi'nin bütçe analiz raporlarına göre günlük hayatında otobüs kullanan Washington DC sakinlerinin yüzde 68'i 50 bin dolardan daha az bir gelir seviyesine sahip ve metro kullanan şehir sakinlerine oranla büyük bir kısmı siyah ve Latin kökenli kişilerden oluşuyor.