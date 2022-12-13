https://sputniknews.com.tr/20221213/ab-enerji-bakanlari-rus-dogalgazina-uygulanacak-tavan-fiyat-konusunda-anlasmaya-varamadi-1064544896.html
AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı
AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısında, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:14+0300
2022-12-13T20:14+0300
2022-12-13T20:14+0300
ukrayna krizi
ab
yaptırım
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057692454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6bd19562819bd00311c03f21deacae8.jpg
Szijjarto, “Enerji toplantısında büyük tartışma var. Genel kurulda anlaşma sağlanamadı. Bu yüzden müzakereler ikili formatta devam ediyor. Görüşmelere Çekya Sanayi Bakanı Jozef Sikela başkanlık ediyor. Ona da sadece şunu söyleyebilirim ki, doğalgaza fiyat tavanının uygulanması kötü bir fikir” diye açıkladı.Szijjarto, AB’nin doğalgaza fiyat tavanı getirmek istiyorsa enerji kriziyle “kötü baş ettiğini” söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057692454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9654c8f9079875a7b10863d3790f1246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, yaptırım, doğalgaz
AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısında, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadığını belirtti.
Szijjarto, “Enerji toplantısında büyük tartışma var. Genel kurulda anlaşma sağlanamadı. Bu yüzden müzakereler ikili formatta devam ediyor. Görüşmelere Çekya Sanayi Bakanı Jozef Sikela başkanlık ediyor. Ona da sadece şunu söyleyebilirim ki, doğalgaza fiyat tavanının uygulanması kötü bir fikir” diye açıkladı.
Szijjarto, AB’nin doğalgaza fiyat tavanı getirmek istiyorsa enerji kriziyle “kötü baş ettiğini” söyledi.