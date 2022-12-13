https://sputniknews.com.tr/20221213/ab-enerji-bakanlari-rus-dogalgazina-uygulanacak-tavan-fiyat-konusunda-anlasmaya-varamadi-1064544896.html

AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı

AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısında, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T20:14+0300

2022-12-13T20:14+0300

2022-12-13T20:14+0300

ukrayna krizi

ab

yaptırım

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057692454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6bd19562819bd00311c03f21deacae8.jpg

Szijjarto, “Enerji toplantısında büyük tartışma var. Genel kurulda anlaşma sağlanamadı. Bu yüzden müzakereler ikili formatta devam ediyor. Görüşmelere Çekya Sanayi Bakanı Jozef Sikela başkanlık ediyor. Ona da sadece şunu söyleyebilirim ki, doğalgaza fiyat tavanının uygulanması kötü bir fikir” diye açıkladı.Szijjarto, AB’nin doğalgaza fiyat tavanı getirmek istiyorsa enerji kriziyle “kötü baş ettiğini” söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, yaptırım, doğalgaz