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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ab-enerji-bakanlari-rus-dogalgazina-uygulanacak-tavan-fiyat-konusunda-anlasmaya-varamadi-1064544896.html
AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı
AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısında, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:14+0300
2022-12-13T20:14+0300
ukrayna krizi
ab
yaptırım
doğalgaz
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Szijjarto, “Enerji toplantısında büyük tartışma var. Genel kurulda anlaşma sağlanamadı. Bu yüzden müzakereler ikili formatta devam ediyor. Görüşmelere Çekya Sanayi Bakanı Jozef Sikela başkanlık ediyor. Ona da sadece şunu söyleyebilirim ki, doğalgaza fiyat tavanının uygulanması kötü bir fikir” diye açıkladı.Szijjarto, AB’nin doğalgaza fiyat tavanı getirmek istiyorsa enerji kriziyle “kötü baş ettiğini” söyledi.
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ab, yaptırım, doğalgaz
ab, yaptırım, doğalgaz

AB enerji bakanları, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadı

20:14 13.12.2022
© SputnikRusya - doğalgaz
Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Sputnik
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısında, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadığını belirtti.
Szijjarto, “Enerji toplantısında büyük tartışma var. Genel kurulda anlaşma sağlanamadı. Bu yüzden müzakereler ikili formatta devam ediyor. Görüşmelere Çekya Sanayi Bakanı Jozef Sikela başkanlık ediyor. Ona da sadece şunu söyleyebilirim ki, doğalgaza fiyat tavanının uygulanması kötü bir fikir” diye açıkladı.
Szijjarto, AB’nin doğalgaza fiyat tavanı getirmek istiyorsa enerji kriziyle “kötü baş ettiğini” söyledi.
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