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https://sputniknews.com.tr/20221213/2022-dunya-kupasinda-ilk-finalist-arjantin--1064553561.html
2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin
2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin
Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu. Tangocular, Fransa-Fas mücadelesinin kazananıyla 18 Aralık'ta final maçına... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T23:55+0300
2022-12-14T00:22+0300
spor
arjantin
hırvatistan
yarı final
dünya kupası
final
2022 dünya kupası
futbol
güney amerika
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2022 Dünya Kupası’nda yarı final müsabakasında Arjantin ile Hırvatistan, Lusail Stadyumu’nda karşılaşırken, kritik maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü bulan Arjantin oldu. 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra orta alanda aldığı topla hızla rakip ceza sahasına giren Julian Alvarez farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan Tangocular, 69. dakikada yine Alvarez’in ayağından bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı. Kalan dakikalarda Hırvatlar golü bulamazken, kritik mücadeleyi 3-0 kazanan Güney Amerika ekibi, 18 Aralık Pazar günü oynanacak büyük finale adını yazdıran ilk ülke oldu. Hırvatistan ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3.’lük maçında Fransa-Fas maçının kaybedeni ile karşılaşacak.Messi’den yeni rekorLionel Messi, Dünya Kupası'nda 25. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Alman oyuncu Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti. 35 yaşındaki yıldız, Hırvatistan maçında attığı golle turnuvadaki 5. golünü kaydederken, 5. kez boy gösterdiği Dünya Kupası’nda 11 gole ulaştı. Bu golle birlikte, aynı zamanda Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda en çok gol atan isim oldu.Modric ikinci final şansını kaybettiArjantin müsabakasında 18. kez Dünya Kupası maçına çıkan Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric, 4 farklı turnuvada bu deneyimi yaşadı. (2006, 2014, 2018, 2022) 37 yaşındaki yıldız, bu süreçte ülkesiyle 1 kez final, 1 kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/fransa-ile-yari-final-maci-oncesi-fastan-katara-30-ilave-ucak-seferi-1064553266.html
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arjantin, hırvatistan, yarı final, dünya kupası, final, 2022 dünya kupası, futbol, güney amerika
arjantin, hırvatistan, yarı final, dünya kupası, final, 2022 dünya kupası, futbol, güney amerika

2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin

23:55 13.12.2022 (güncellendi: 00:22 14.12.2022)
© AP Photo / Petr David JosekHırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu. Tangocular, Fransa-Fas mücadelesinin kazananıyla 18 Aralık'ta final maçına çıkacak.
Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu. Tangocular, Fransa-Fas mücadelesinin kazananıyla 18 Aralık'ta final maçına çıkacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Petr David Josek
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Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu. Tangocular, Fransa-Fas mücadelesinin kazananıyla 18 Aralık'ta final maçına çıkacak.
2022 Dünya Kupası’nda yarı final müsabakasında Arjantin ile Hırvatistan, Lusail Stadyumu’nda karşılaşırken, kritik maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı.
Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü bulan Arjantin oldu. 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra orta alanda aldığı topla hızla rakip ceza sahasına giren Julian Alvarez farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.
© İSMAİL YASİN AKÇIN-Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye
1/3
© İSMAİL YASİN AKÇIN-
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
© İSMAİL YASİN AKÇIN-Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye
2/3
© İSMAİL YASİN AKÇIN-
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
© İSMAİL YASİN AKÇIN-Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye
3/3
© İSMAİL YASİN AKÇIN-
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
1/3
© İSMAİL YASİN AKÇIN-
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
2/3
© İSMAİL YASİN AKÇIN-
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
3/3
© İSMAİL YASİN AKÇIN-
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan Tangocular, 69. dakikada yine Alvarez’in ayağından bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı.
Kalan dakikalarda Hırvatlar golü bulamazken, kritik mücadeleyi 3-0 kazanan Güney Amerika ekibi, 18 Aralık Pazar günü oynanacak büyük finale adını yazdıran ilk ülke oldu.
Hırvatistan ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3.’lük maçında Fransa-Fas maçının kaybedeni ile karşılaşacak.

Messi’den yeni rekor

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 25. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Alman oyuncu Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti.
35 yaşındaki yıldız, Hırvatistan maçında attığı golle turnuvadaki 5. golünü kaydederken, 5. kez boy gösterdiği Dünya Kupası’nda 11 gole ulaştı. Bu golle birlikte, aynı zamanda Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda en çok gol atan isim oldu.
© İSMAİL YASİN AKÇIN-

Lionel Messi, 5. kez katıldığı Dünya Kupası'nda toplam 11 gole ulaştı.

Lionel Messi, 5. kez katıldığı Dünya Kupası&#x27;nda toplam 11 gole ulaştı. - Sputnik Türkiye
1/1
© İSMAİL YASİN AKÇIN-

Lionel Messi, 5. kez katıldığı Dünya Kupası'nda toplam 11 gole ulaştı.

1/1
© İSMAİL YASİN AKÇIN-

Lionel Messi, 5. kez katıldığı Dünya Kupası'nda toplam 11 gole ulaştı.

Modric ikinci final şansını kaybetti

Arjantin müsabakasında 18. kez Dünya Kupası maçına çıkan Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric, 4 farklı turnuvada bu deneyimi yaşadı. (2006, 2014, 2018, 2022)
37 yaşındaki yıldız, bu süreçte ülkesiyle 1 kez final, 1 kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alma zorunluluğu olmaksızın taraftarların ülkeye girişine müsaade edileceğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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