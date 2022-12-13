https://sputniknews.com.tr/20221213/15-yasindaki-cocugu-bicakla-tehdit-edip-istismara-kalkisan-supheli-yakalandi-1064537975.html
15 yaşındaki çocuğu bıçakla tehdit edip istismara kalkışan şüpheli yakalandı
15 yaşındaki çocuğu bıçakla tehdit edip istismara kalkışan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa asansörde dehşeti yaşatan sapık yakalandı. Kız çocuğunu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T18:08+0300
2022-12-13T18:08+0300
2022-12-13T18:08+0300
yaşam
gaziantep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064538152_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_ce21815e4f4206888c8954b1121eed02.jpg
Gaziantep'te, asansöre binen N.T. (15) adlı kız çocuğunu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen A.K., polis ekiplerince güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı.DHA'da yer alan habere göre 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi.İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.´nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064538152_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_4bae1995f812feedfd34ef7d42d74218.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep
15 yaşındaki çocuğu bıçakla tehdit edip istismara kalkışan şüpheli yakalandı
Abone ol
Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa asansörde dehşeti yaşatan sapık yakalandı. Kız çocuğunu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen zanlının, 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi
Gaziantep'te, asansöre binen N.T. (15) adlı kız çocuğunu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen A.K., polis ekiplerince güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı.
DHA'da yer alan habere göre 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi.
İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.´nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.