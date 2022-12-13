https://sputniknews.com.tr/20221213/12-il-icin-turuncu-ve-sari-alarm-meteorolojiden-siddetli-yagis-uyarisi-1064515242.html
12 il için turuncu ve sarı alarm: Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
12 il için turuncu ve sarı alarm: Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yayınladı. Şiddetli yağışların beklendiği bölgeleri de paylaşan MGM bazı illerde ise kar... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T09:41+0300
2022-12-13T09:41+0300
2022-12-13T09:41+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara
istanbul
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunduğu 12 il ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221212/ankara-valiliginden-yarin-icin-yagis-uyarisi-1064488170.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara, istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara, istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
12 il için turuncu ve sarı alarm: Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yayınladı. Şiddetli yağışların beklendiği bölgeleri de paylaşan MGM bazı illerde ise kar yağışının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunduğu 12 il ise şöyle: