https://sputniknews.com.tr/20221212/whatsapp-ingilterede-yasaklanabilir-1064467392.html

WhatsApp, İngiltere'de yasaklanabilir

WhatsApp, İngiltere'de yasaklanabilir

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin uçtan uca şifrelemeyi tehlikeye atacak Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uymaktansa... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T09:26+0300

2022-12-12T09:26+0300

2022-12-12T09:28+0300

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Teknoloji devi Meta'ya bağlı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle zor duruma düştüklerini ifade etti.The Telegraph gazetesine demeç veren Cathcart, kullanıcılar arasındaki mesajları İngiliz makamlarının erişimine açmaktansa uygulamanın yasaklanmasının daha iyi olacağını belirterek, "Tasarı, teknoloji sağlayıcılarının uçtan uca şifrelemeyi kaldırmasını gerektiren uyarılar içeriyor" dedi.Carthcart, "Acımasız gerçek şu ki, küresel bir ürün sunuyoruz. Kullanıcılarımızın yüzde 100'ünün güvenliklerini zayıflatan bir değişiklik yapmak bizim için çok zor bir karar olur" ifadelerini kullandı.Çevrimiçi Güvenlik Yasası, ilk olarak 2019'da eski Başbakan Theresa May tarafından önerilmiş ve o zamandan beri bir dizi değişikliğe uğramıştı.İngiliz hükümeti, yasanın teröristlerin ve çocuk istismarcılarının izini sürmek için gerekli olduğunu savunuyor.WhatsApp daha önce Çin, Kuzey Kore, İran, Suriye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yasaklanmış veya kısıtlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221118/whatsappta-kendine-mesaj-atma-donemi-basladi-1063604067.html

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