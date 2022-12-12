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https://sputniknews.com.tr/20221212/whatsapp-ingilterede-yasaklanabilir-1064467392.html
WhatsApp, İngiltere'de yasaklanabilir
WhatsApp, İngiltere'de yasaklanabilir
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin uçtan uca şifrelemeyi tehlikeye atacak Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uymaktansa... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-12T09:28+0300
dünya
whatsapp
ingiltere
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Teknoloji devi Meta'ya bağlı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle zor duruma düştüklerini ifade etti.The Telegraph gazetesine demeç veren Cathcart, kullanıcılar arasındaki mesajları İngiliz makamlarının erişimine açmaktansa uygulamanın yasaklanmasının daha iyi olacağını belirterek, "Tasarı, teknoloji sağlayıcılarının uçtan uca şifrelemeyi kaldırmasını gerektiren uyarılar içeriyor" dedi.Carthcart, "Acımasız gerçek şu ki, küresel bir ürün sunuyoruz. Kullanıcılarımızın yüzde 100'ünün güvenliklerini zayıflatan bir değişiklik yapmak bizim için çok zor bir karar olur" ifadelerini kullandı.Çevrimiçi Güvenlik Yasası, ilk olarak 2019'da eski Başbakan Theresa May tarafından önerilmiş ve o zamandan beri bir dizi değişikliğe uğramıştı.İngiliz hükümeti, yasanın teröristlerin ve çocuk istismarcılarının izini sürmek için gerekli olduğunu savunuyor.WhatsApp daha önce Çin, Kuzey Kore, İran, Suriye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yasaklanmış veya kısıtlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/whatsappta-kendine-mesaj-atma-donemi-basladi-1063604067.html
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whatsapp, ingiltere
whatsapp, ingiltere

WhatsApp, İngiltere'de yasaklanabilir

09:26 12.12.2022 (güncellendi: 09:28 12.12.2022)
© AA / Aytaç Ünal WhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA / Aytaç Ünal
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin uçtan uca şifrelemeyi tehlikeye atacak Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uymaktansa uygulamanın yasaklanmasının daha iyi olacağını söyledi.
Teknoloji devi Meta'ya bağlı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle zor duruma düştüklerini ifade etti.
The Telegraph gazetesine demeç veren Cathcart, kullanıcılar arasındaki mesajları İngiliz makamlarının erişimine açmaktansa uygulamanın yasaklanmasının daha iyi olacağını belirterek, "Tasarı, teknoloji sağlayıcılarının uçtan uca şifrelemeyi kaldırmasını gerektiren uyarılar içeriyor" dedi.
Carthcart, "Acımasız gerçek şu ki, küresel bir ürün sunuyoruz. Kullanıcılarımızın yüzde 100'ünün güvenliklerini zayıflatan bir değişiklik yapmak bizim için çok zor bir karar olur" ifadelerini kullandı.
Çevrimiçi Güvenlik Yasası, ilk olarak 2019'da eski Başbakan Theresa May tarafından önerilmiş ve o zamandan beri bir dizi değişikliğe uğramıştı.
İngiliz hükümeti, yasanın teröristlerin ve çocuk istismarcılarının izini sürmek için gerekli olduğunu savunuyor.
WhatsApp daha önce Çin, Kuzey Kore, İran, Suriye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yasaklanmış veya kısıtlanmıştı.
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
MULTİMEDYA
WhatsApp'ta 'kendine mesaj atma' dönemi başladı
18 Kasım, 15:50
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