https://sputniknews.com.tr/20221212/urdunden-suriye-sinirinda-uyusturucu-operasyonu-1064463105.html

Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla uyuşturucu sokulması girişimine yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T03:45+0300

2022-12-12T03:45+0300

2022-12-12T03:45+0300

dünya

ürdün

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

suriye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064463194_0:14:740:430_1920x0_80_0_0_2180b65f5e2b3b2ac1f095ddff0d6381.jpg

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır muhafızları ve güvenlik güçlerinin, Suriye topraklarından yasa dışı yollarla ülkeye sızma ve büyük miktarda uyuşturucu sokma girişimine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.Operasyonlarda, angajman kurallarının uygulandığı ve ülkeye girmeye çalışan bir kişinin yaralandığı, diğerlerinin ise Suriye’ye kaçtığı ifade edildi.Açıklamada, bölgede yapılan aramalarda, 8873 kilogram esrar, 3 milyon 141 bin captagon hap, 376 mermi ve bir miktar para ele geçirildiği ve ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak’ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20221205/uyusturucuyla-mucadele-dernegi-mudurune-uyusturucu-ticareti-yapmaktan-verilen-hapis-cezasi-onandi-1064164368.html

ürdün

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ürdün, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, suriye