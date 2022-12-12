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https://sputniknews.com.tr/20221212/urdunden-suriye-sinirinda-uyusturucu-operasyonu-1064463105.html
Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla uyuşturucu sokulması girişimine yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T03:45+0300
2022-12-12T03:45+0300
dünya
ürdün
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
suriye
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Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır muhafızları ve güvenlik güçlerinin, Suriye topraklarından yasa dışı yollarla ülkeye sızma ve büyük miktarda uyuşturucu sokma girişimine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.Operasyonlarda, angajman kurallarının uygulandığı ve ülkeye girmeye çalışan bir kişinin yaralandığı, diğerlerinin ise Suriye’ye kaçtığı ifade edildi.Açıklamada, bölgede yapılan aramalarda, 8873 kilogram esrar, 3 milyon 141 bin captagon hap, 376 mermi ve bir miktar para ele geçirildiği ve ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak’ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/uyusturucuyla-mucadele-dernegi-mudurune-uyusturucu-ticareti-yapmaktan-verilen-hapis-cezasi-onandi-1064164368.html
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ürdün, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, suriye
ürdün, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, suriye

Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

03:45 12.12.2022
© AAÜrdün Ordusu
Ürdün Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
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Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla uyuşturucu sokulması girişimine yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu.
Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır muhafızları ve güvenlik güçlerinin, Suriye topraklarından yasa dışı yollarla ülkeye sızma ve büyük miktarda uyuşturucu sokma girişimine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonlarda, angajman kurallarının uygulandığı ve ülkeye girmeye çalışan bir kişinin yaralandığı, diğerlerinin ise Suriye’ye kaçtığı ifade edildi.
Açıklamada, bölgede yapılan aramalarda, 8873 kilogram esrar, 3 milyon 141 bin captagon hap, 376 mermi ve bir miktar para ele geçirildiği ve ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.
Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak’ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.
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