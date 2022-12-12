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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ukrayna-basbakani-smigal-uygar-ulkeler-rusyaya-saldirmak-istemiyor-1064501146.html
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Uygar ülkeler Rusya'ya saldırmak istemiyor
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Uygar ülkeler Rusya'ya saldırmak istemiyor
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, uygar ülkelerin Rusya’ya saldırmak istemediğini belirtti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T21:02+0300
2022-12-12T21:02+0300
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ukrayna
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France24 televizyonuna konuşan Şmıgal, “Uygar ülkeler, Rusya’ya saldırmak istemiyor ve Rusya’nın içinde, toplumunda bir şeyler değiştirecek güçte değiller” ifadesini kullandı.Ülkesinin her şeyden önce hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Şmıgal, “Ayrıca cephedeki duruma istikrar kazandırmak için modern tanklara ihtiyacımız var. Üçüncü önceliğimiz, modern askeri ve teknik ekipman. Saldırı silahlarına ihtiyacımız yok. Sadece topraklarımızı korumak istiyoruz” dedi.Ukrayna Başbakanı daha önce Fransız LCI televizyonuna, Fransa yapımı Leclerc tanklarını almak istediklerini söylemişti.Paris’te, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile “ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar” anlaşmasını imzaladıklarını dile getiren Şmıgal, Kiev’de OECD’nin ofisinin açılacağını belirterek, “Ukrayna, OECD’nin potansiyel bir üyesi olarak kabul edildiği için ofis, toparlanma sırasında ülkemize destek sağlama amacıyla 2026 yılına kadar faaliyet gösterecek” ifadesini kullandı.OECD’nin, Marshall Planı'nın uygulayıcılarından biri olduğunu ve şimdi Ukrayna’nın yeniden inşasıyla ilgili planın geliştirilmesine yardımcı olduğunu dile getiren Ukrayna Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ay OECD programının hükümlerine ilişkin bir açıklama da aldık. Bu program, Örgüt standartlarının çeşitli bölgelerimizde uygulanmasına yardımcı olacak. Başarılı ülkeler kulübüne bir an önce katılmak için birlikte hazırlıklara başlamaya hazırız. Bu, Ukrayna’nın AB’ye katılmaya hazır olduğunun bir işareti olacak ve ülkenin bölgesel lider olmasına katkıda bulunacaktır.”Daha önce OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, örgüt konseyinin Ukrayna’yı potansiyel üye olarak kabul etme kararını aldığını açıklamıştı.
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ukrayna, rusya, oecd
ukrayna, rusya, oecd

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Uygar ülkeler Rusya'ya saldırmak istemiyor

21:02 12.12.2022
© REUTERS / Gleb GaranichUkrayna Başbakanı Denis Şmıgal
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, uygar ülkelerin Rusya’ya saldırmak istemediğini belirtti.
France24 televizyonuna konuşan Şmıgal, “Uygar ülkeler, Rusya’ya saldırmak istemiyor ve Rusya’nın içinde, toplumunda bir şeyler değiştirecek güçte değiller” ifadesini kullandı.
Ülkesinin her şeyden önce hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Şmıgal, Ayrıca cephedeki duruma istikrar kazandırmak için modern tanklara ihtiyacımız var. Üçüncü önceliğimiz, modern askeri ve teknik ekipman. Saldırı silahlarına ihtiyacımız yok. Sadece topraklarımızı korumak istiyoruz” dedi.
Ukrayna Başbakanı daha önce Fransız LCI televizyonuna, Fransa yapımı Leclerc tanklarını almak istediklerini söylemişti.
Paris’te, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile “ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar” anlaşmasını imzaladıklarını dile getiren Şmıgal, Kiev’de OECD’nin ofisinin açılacağını belirterek, “Ukrayna, OECD’nin potansiyel bir üyesi olarak kabul edildiği için ofis, toparlanma sırasında ülkemize destek sağlama amacıyla 2026 yılına kadar faaliyet gösterecek” ifadesini kullandı.
OECD’nin, Marshall Planı'nın uygulayıcılarından biri olduğunu ve şimdi Ukrayna’nın yeniden inşasıyla ilgili planın geliştirilmesine yardımcı olduğunu dile getiren Ukrayna Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ay OECD programının hükümlerine ilişkin bir açıklama da aldık. Bu program, Örgüt standartlarının çeşitli bölgelerimizde uygulanmasına yardımcı olacak. Başarılı ülkeler kulübüne bir an önce katılmak için birlikte hazırlıklara başlamaya hazırız. Bu, Ukrayna’nın AB’ye katılmaya hazır olduğunun bir işareti olacak ve ülkenin bölgesel lider olmasına katkıda bulunacaktır.”
Daha önce OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, örgüt konseyinin Ukrayna’yı potansiyel üye olarak kabul etme kararını aldığını açıklamıştı.
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