https://sputniknews.com.tr/20221212/tbmmye-34-yeni-dokunulmazlik-dosyasi-sevk-edildi-1064497262.html

TBMM'ye 34 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM'ye 34 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası, Türkiye... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T19:39+0300

2022-12-12T19:39+0300

2022-12-12T19:39+0300

türkiye

pervin buldan

hdp

zafer partisi

tbmm

dbp

demokratik bölgeler partisi (dbp)

ümit özdağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063774360_0:111:1201:786_1920x0_80_0_0_d5255a3a0b34b49d3ec290afad0dc634.jpg

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın arasında bulunduğu 25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.Dosyalar arasında 21 HDP, 1 CHP, 1 Zafer Partisi, 1 Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile 1 Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilinin dosyaları yer alıyor.Buldan ve Özdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:"DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık."Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 3'er; Feleknas Uca, Berdan Öztürk, Alican Önlü, Murat Çepni ve Ayşe Acar Başaran'ın 2'şer dosyası bulunuyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pervin buldan, hdp, zafer partisi, tbmm, dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), ümit özdağ