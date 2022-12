https://sputniknews.com.tr/20221212/tataristan-cumhurbaskani-turkiye-is-birliginin-daha-ileri-bir-noktaya-cikmasini-arzuluyoruz-1064494691.html

Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye iş birliğinin daha ileri bir noktaya çıkmasını arzuluyoruz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki BTSO Ana Hizmet Binasında düzenlenen "Türkiye-Tataristan İş Forumu"na katılan Minnihanov, Tataristan olarak Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan kalıcı ilişkiler kurmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.Türk iş insanlarının Tataristan'da yatırım yapması noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Minnihanov, "Tataristan'da Türk yatırımcıların kendilerini daha güvende hissetmesine büyük önem veriyoruz. İki ülke arasındaki ortak projelerin sürmesinde Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarına teşekkürlerimi sunmaktayım. Tataristan'ın başkenti Kazan, birçok Türk şehri ile kardeşliğini sürdürmekte. Bizler Tataristan ile Türkiye arasında iş birliğinin daha ileri bir noktaya çıkmasını arzuluyoruz." diye konuştu.Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Minnihanov, şunları kaydetti:"Türkiye ve Bursa arasındaki güçlü ekonomik hacmin oluşmasına katkı sağlayan Türk iş insanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'nin sanayi merkezi Bursa, Tataristan'da yatırım yapan güçlü firmalara sahip. Otomotiv, tekstil, mobilya gibi sektörlerde ortak çalışmalar yürütüyoruz. İş alanında ilişkilerimiz daha da güçlendirmek için her türlü potansiyele sahibiz. Tataristan'da faaliyette olan Bursalı şirketler buna inandı. Karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini geliştirmek için sahip olduğumuz potansiyeli daha yoğun bir şekilde kullanmalıyız. Türk firmaların projelerine Tataristan’da devam etmesi için desteğe hazırız. İş forumunun iki ülke arasındaki ticaret köprülerinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.""Karşılıklı yatırımların artması için tüm desteği vermeye hazırız"Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2019 yılında Tataristan'da gerçekleştirdiği temaslardan sonra ilişkilerin karşılıklı yatırımlarla gelişmesinden ve büyük ivme kazanmış olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.Büyükdede, Tatar halkıyla kültürel bağların son dönemde Tataristan Cumhuriyeti'nde artan Türk yatırımlarıyla ekonomik ve ticari iş birliğine de tezahür ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Türk yatırımcılarının Tataristan'da yaklaşık 2,5 milyar doları bulan, aralarında Coşkunöz Alabuga, Kazan Helikopter Fabrikası, Hayat Kastamonu Entegre, Şişecam, Kamaz Kamyon Fabrikası ve rafinerisinin de yer aldığı birçok yatırımımız orada bulunmaktadır. Bu sinerjinin yakalanmasının bir göstergesi olarak da sizlerin de ülkemizde yatırımlarının yoğunlaştığını görmekteyiz. Rusya'ya karşı Batı dünyasının uygulamakta olduğu yaptırımların yoğun ve zorlayıcı etkilerini Türk yatırımcıların ülkenizdeki yatırımları üzerinde hissetmekteyiz. Ancak sizlerin bu konuda her türlü desteği vermek için seferber olduğunuzu da biliyoruz. Umarım yatırımcılarımıza sahip çıkmaya devam edersiniz. Onları güvende hissettirmeniz bizim için de çok önemli. İki ülke olarak karşılıklı yatırımların artması için bakanlık olarak tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum."Tataristan'daki Türk sermayeli yatırımlar 3 milyar dolara yaklaştıBTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Rusya-Ukrayna savaşının sadece bölgede değil tüm dünyada siyasi dengelerin değişmesine ve ekonomik krizin derinleşmesine neden olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve diplomatik girişimleriyle dengeli, tarafsız ve barışçıl bir politika izlediğini vurgulayan Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıda ve lojistikte yaşanan tedarik krizini önleyerek tüm dünyanın takdirini kazandığına dikkati çekti.Burkay, diyalog kanallarını açık tutarak karşılıklı güvene dayalı yaklaşım sergileyen Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın huzur ve istikrara kavuşması adına umut aşıladığını belirterek, şöyle devam etti:"Uluslararası alandaki ortaklıkların yeni bir bakış açısıyla şekillendiği bir dönemde Türkiye ile Tataristan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının ekonomik alanda daha da derinleşerek bu hedefi yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Tataristan, sahip olduğu elverişli coğrafi konum, zengin doğal kaynaklar, kalifiye iş gücü, gelişmiş sanayisi ve güçlü ulaşım altyapısıyla Rusya'nın ekonomik açıdan en önemli bölgeleri arasındadır. Tataristan'da toplam yabancı yatırımların 4'te birini gerçekleştiren Türk sermayesinin ilk sırada olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Ülkede, Türk sermayeli yatırımların 3 milyar dolara yaklaşmasında şüphesiz Tataristan'ın İslam dünyası ve Türkiye ile ekonomik bağlarını genişletmek için büyük gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanı Minnihanov'un çok önemli katkıları bulunmaktadır."Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Türk ve Tatar iş insanlarının katıldığı forumda açılış konuşmalarının ardından Tataristan'ın yatırım imkanları Bursa iş dünyasına tanıtıldı. Ardından otomotiv, makine, petro-kimya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki ülkenin iş insanları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un, etkinliğin ardından Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsünü basına kapalı olarak ziyaret edeceği öğrenildi.

