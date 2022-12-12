https://sputniknews.com.tr/20221212/tartistigi-mesai-arkadasinin-kulagini-kesti-1064461958.html

Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti

Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti

Karaman'da bir makine fabrikasında çalışan Salih A., tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kulak

kesmek

arkadaş

karaman

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Karaman Abduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

karaman

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kulak, kesmek, arkadaş, karaman