https://sputniknews.com.tr/20221212/server-hemsire-kocasi-tarafindan-tufekle-olduruldu-1064466905.html
Server hemşire, kocası tarafından tüfekle öldürüldü
Server hemşire, kocası tarafından tüfekle öldürüldü
Isparta'da hemşire Server Bulut, iddiaya göre evde çıkan tartışmada eşi tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T09:02+0300
2022-12-12T09:02+0300
2022-12-12T09:02+0300
türkiye
isparta
kadın cinayeti
hemşire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064466761_33:0:1697:936_1920x0_80_0_0_fddc2a48b7a6fb0e5f74167008f52474.png
Isparta'dan kadın cinayeti haberi geldi. 48 yaşındaki hemşire Server Bulut, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Server Bulut ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma büyüyünce Mustafa Bulut, tüfekle eşinin başına ateş etti.Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan polisi arayıp eşini vurduğunu söyledi. Ancak kapıyı açmayınca polis ekipleri camı kırarak eve girdi.Mustafa Bulut, kendinden geçmiş bir halde bulundu. Hemşire Server Bulut ise hayatını kaybetmişti.Katil zanlısı koca gözaltına alındı.
türkiye
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064466761_241:0:1489:936_1920x0_80_0_0_f3490346bed9ded4439bdcf231a3a318.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isparta, kadın cinayeti, hemşire
isparta, kadın cinayeti, hemşire
Server hemşire, kocası tarafından tüfekle öldürüldü
Abone ol
Isparta'da hemşire Server Bulut, iddiaya göre evde çıkan tartışmada eşi tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.
Isparta'dan kadın cinayeti haberi geldi. 48 yaşındaki hemşire Server Bulut, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Server Bulut ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce Mustafa Bulut, tüfekle eşinin başına ateş etti.
Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan polisi arayıp eşini vurduğunu söyledi. Ancak kapıyı açmayınca polis ekipleri camı kırarak eve girdi.
Mustafa Bulut, kendinden geçmiş bir halde bulundu. Hemşire Server Bulut ise hayatını kaybetmişti.
Katil zanlısı koca gözaltına alındı.