https://sputniknews.com.tr/20221212/server-hemsire-kocasi-tarafindan-tufekle-olduruldu-1064466905.html

Server hemşire, kocası tarafından tüfekle öldürüldü

Server hemşire, kocası tarafından tüfekle öldürüldü

Isparta'da hemşire Server Bulut, iddiaya göre evde çıkan tartışmada eşi tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T09:02+0300

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türkiye

isparta

kadın cinayeti

hemşire

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Isparta'dan kadın cinayeti haberi geldi. 48 yaşındaki hemşire Server Bulut, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Server Bulut ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma büyüyünce Mustafa Bulut, tüfekle eşinin başına ateş etti.Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan polisi arayıp eşini vurduğunu söyledi. Ancak kapıyı açmayınca polis ekipleri camı kırarak eve girdi.Mustafa Bulut, kendinden geçmiş bir halde bulundu. Hemşire Server Bulut ise hayatını kaybetmişti.Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

türkiye

isparta

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isparta, kadın cinayeti, hemşire