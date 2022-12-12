https://sputniknews.com.tr/20221212/senarist-tezuysal-bonkis-turkiyenin-cagdas-kadinlarina-adanmis-bir-roman-1064480763.html

Senarist Tezuysal: Bonkis, Türkiye'nin çağdaş kadınlarına adanmış bir roman

Senarist Tezuysal: Bonkis, Türkiye'nin çağdaş kadınlarına adanmış bir roman

Senarist Tezuysal, "Romanım, bu değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Bonkis, en ufak şeylerin bile değişime katkısı olabilmesi açısından Türkiye’nin çağdaş... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T15:08+0300

2022-12-12T15:08+0300

2022-12-12T15:35+0300

senaryo

roman

yaşam

dizi

blu tv

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Oyuncu-senarist Deniz Tezuysal, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Deniz Tezuysal, yazıp başrolünde oynadığı Blu TV dizisi Bonkis’in bu defa romanını yazdı. Tezuysal, kendi hayatından esinlenerek yazdığı senaryoda, bir çok trajikomik hikâye anlatmıştı. Romanda dizinin öncesi anlatılıyor.Tezuysal, “Benden büyük parçalar taşıyan bir kurgu karakter yarattım. Duygularımız ve hissettiklerimiz, romandaki Deniz’le ortak fakat kitap otobiyografi değil kurgu bir roman” dedi.İTÜ mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra 9 sene mimarlık yapan ve mimarlığı bırakıp senarist olan Tezuysal, “Mimarlık yaparken başımın göğe ereceğini düşündüm. Gerçekler, hayal ettiğimiz gibi olmuyor… Yazarlığa senaryo yazarak başladım. Senaryo yazarlığı ile roman yazarlığı çok farklıymış. İlk romanımda dizinin öncesini yazmış oldum” ifadelerini kullandı.Tezuysal, şöyle devam etti:

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2022

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

senaryo, roman, dizi, blu tv