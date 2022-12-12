https://sputniknews.com.tr/20221212/senarist-tezuysal-bonkis-turkiyenin-cagdas-kadinlarina-adanmis-bir-roman-1064480763.html
Senarist Tezuysal: Bonkis, Türkiye'nin çağdaş kadınlarına adanmış bir roman
Senarist Tezuysal: Bonkis, Türkiye'nin çağdaş kadınlarına adanmış bir roman
Senarist Tezuysal, "Romanım, bu değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Bonkis, en ufak şeylerin bile değişime katkısı olabilmesi açısından Türkiye’nin çağdaş... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T15:08+0300
2022-12-12T15:08+0300
2022-12-12T15:35+0300
senaryo
roman
yaşam
dizi
blu tv
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Oyuncu-senarist Deniz Tezuysal, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Deniz Tezuysal, yazıp başrolünde oynadığı Blu TV dizisi Bonkis’in bu defa romanını yazdı. Tezuysal, kendi hayatından esinlenerek yazdığı senaryoda, bir çok trajikomik hikâye anlatmıştı. Romanda dizinin öncesi anlatılıyor.Tezuysal, “Benden büyük parçalar taşıyan bir kurgu karakter yarattım. Duygularımız ve hissettiklerimiz, romandaki Deniz’le ortak fakat kitap otobiyografi değil kurgu bir roman” dedi.İTÜ mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra 9 sene mimarlık yapan ve mimarlığı bırakıp senarist olan Tezuysal, “Mimarlık yaparken başımın göğe ereceğini düşündüm. Gerçekler, hayal ettiğimiz gibi olmuyor… Yazarlığa senaryo yazarak başladım. Senaryo yazarlığı ile roman yazarlığı çok farklıymış. İlk romanımda dizinin öncesini yazmış oldum” ifadelerini kullandı.Tezuysal, şöyle devam etti:
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
senaryo, roman, dizi, blu tv
senaryo, roman, dizi, blu tv
Senarist Tezuysal: Bonkis, Türkiye'nin çağdaş kadınlarına adanmış bir roman
15:08 12.12.2022 (güncellendi: 15:35 12.12.2022) Abone ol
Özel
Senarist Tezuysal, "Romanım, bu değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Bonkis, en ufak şeylerin bile değişime katkısı olabilmesi açısından Türkiye’nin çağdaş kadınlarına adanmış bir roman" dedi.
Oyuncu-senarist Deniz Tezuysal, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Deniz Tezuysal, yazıp başrolünde oynadığı Blu TV dizisi Bonkis’in bu defa romanını yazdı. Tezuysal, kendi hayatından esinlenerek yazdığı senaryoda, bir çok trajikomik hikâye anlatmıştı. Romanda dizinin öncesi anlatılıyor.
Tezuysal, “Benden büyük parçalar taşıyan bir kurgu karakter yarattım. Duygularımız ve hissettiklerimiz, romandaki Deniz’le ortak fakat kitap otobiyografi değil kurgu bir roman” dedi.
İTÜ mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra 9 sene mimarlık yapan ve mimarlığı bırakıp senarist olan Tezuysal, “Mimarlık yaparken başımın göğe ereceğini düşündüm. Gerçekler, hayal ettiğimiz gibi olmuyor… Yazarlığa senaryo yazarak başladım. Senaryo yazarlığı ile roman yazarlığı çok farklıymış. İlk romanımda dizinin öncesini yazmış oldum” ifadelerini kullandı.
Tezuysal, şöyle devam etti:
“Ailemizin beklentileri, iş hayatında sarfettiğimiz çaba, iç dünyamızdaki hırslarımız, ilişkimizin bitmemesi ve başarılı olması için çabalarımız hayatta biriyle karşılaştığımızda her şey son bulabiliyor. Bu, bir aydınlanma noktası oluyor ve insan becerebilirse ve karar verirse bir değişim süreci başlıyor. Romanım, bu değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Bonkis, en ufak şeylerin bile değişime katkısı olabilmesi açısından Türkiye’nin çağdaş kadınlarına adanmış bir roman."