https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-turkiyeyi-suriyede-kara-harekati-duzenlememesi-konusunda-ikna-icin-gorusmelerimiz-suruyor-1064476289.html
Rusya: Türkiye’yi Suriye’de kara harekatı düzenlememesi konusunda ikna için görüşmelerimiz sürüyor
Rusya: Türkiye’yi Suriye’de kara harekatı düzenlememesi konusunda ikna için görüşmelerimiz sürüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’deki olası kara harekatı ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T13:10+0300
2022-12-12T13:10+0300
2022-12-12T13:10+0300
dünya
suriye
rusya
recep tayyip erdoğan
mihail bogdanov
türkiye
harekat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’deki olası kara operasyonuna ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.Bogdanov’un söz konusu açıklaması, kasım sonunda Suriye’de hava harekatı başlatan Türkiye’nin kara operasyonunu da gündeminde tuttuğu bir döneme denk geldi.Bununla beraber Rusya ile Türkiye’nin Suriye konusundaki kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinin sürdüğü içeriği henüz bilinmiyor.Moskova, ayrıca Türkiye ve Suriye liderlerinin bir araya gelebileceği bir görüşme üstünde anlaşılması hâlinde söz konusu görüşme için platform sağlayabileceğini belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/esad-turkiyeden-soz-degil-icraat-bekliyoruz-1063968850.html
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suriye, rusya, recep tayyip erdoğan, mihail bogdanov, türkiye, harekat
suriye, rusya, recep tayyip erdoğan, mihail bogdanov, türkiye, harekat
Rusya: Türkiye’yi Suriye’de kara harekatı düzenlememesi konusunda ikna için görüşmelerimiz sürüyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’deki olası kara harekatı ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’deki olası kara operasyonuna ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.
Bogdanov’un söz konusu açıklaması, kasım sonunda Suriye’de hava harekatı başlatan Türkiye’nin kara operasyonunu da gündeminde tuttuğu bir döneme denk geldi.
Bununla beraber Rusya ile Türkiye’nin Suriye konusundaki kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinin sürdüğü içeriği henüz bilinmiyor.
Moskova, ayrıca Türkiye ve Suriye liderlerinin bir araya gelebileceği bir görüşme üstünde anlaşılması hâlinde söz konusu görüşme için platform sağlayabileceğini belirtiyor.