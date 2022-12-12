https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-turkiyeyi-suriyede-kara-harekati-duzenlememesi-konusunda-ikna-icin-gorusmelerimiz-suruyor-1064476289.html

Rusya: Türkiye’yi Suriye’de kara harekatı düzenlememesi konusunda ikna için görüşmelerimiz sürüyor

Rusya: Türkiye’yi Suriye’de kara harekatı düzenlememesi konusunda ikna için görüşmelerimiz sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’deki olası kara harekatı ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T13:10+0300

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dünya

suriye

rusya

recep tayyip erdoğan

mihail bogdanov

türkiye

harekat

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’deki olası kara operasyonuna ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.Bogdanov’un söz konusu açıklaması, kasım sonunda Suriye’de hava harekatı başlatan Türkiye’nin kara operasyonunu da gündeminde tuttuğu bir döneme denk geldi.Bununla beraber Rusya ile Türkiye’nin Suriye konusundaki kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinin sürdüğü içeriği henüz bilinmiyor.Moskova, ayrıca Türkiye ve Suriye liderlerinin bir araya gelebileceği bir görüşme üstünde anlaşılması hâlinde söz konusu görüşme için platform sağlayabileceğini belirtiyor.

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suriye, rusya, recep tayyip erdoğan, mihail bogdanov, türkiye, harekat