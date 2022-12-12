https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-donetsk-yonunde-taarruza-devam-ediyor-1064487445.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk yönünde taarruza devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk yönünde taarruza devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerin Donetsk yönünde Ukrayna güçlerinin karşı saldırı girişimini önleyerek taarruzu... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:21+0300
2022-12-12T16:21+0300
2022-12-12T16:21+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönünde Ukrayna güçlerinin karşı saldırı girişimini önleyerek başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.Tümgeneral Konaşenkov, “Rus ordu birlikleri Donetsk yönünde taarruz harekatına devam etti. Önleyici ateş gücüyle düşmanın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 59. Motorize Piyade Tugayının bir bölüğü ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Peski yerleşimi yönündeki Rus mevzilerine karşı saldırı girişimi engellendi” ifadelerini kullandı.“Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı alanlara yönelik icra edilen kapsamlı atışlar sonucu 70'e yakın Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil imha edildi” diyen Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yönde 30’a yakın askeri personelini, 2 zırhlı piyade aracını ve 3 pikabını kaybettiği bilgisini verdi.Rus komutan, Rus hava savunma sistemleri ile DHC topraklarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 adet MiG-29 savaş uçağının ve 2 adet Mi-8 helikopterinin havada vurulduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/peskov-kolektif-bati-rusyayi-sevmiyor-ve-sevmeyi-de-planlamiyor---1064446665.html
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk yönünde taarruza devam ediyor
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerin Donetsk yönünde Ukrayna güçlerinin karşı saldırı girişimini önleyerek taarruzu sürdürdüklerini belirtti.
Bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönünde Ukrayna güçlerinin karşı saldırı girişimini önleyerek başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.
Tümgeneral Konaşenkov, “Rus ordu birlikleri Donetsk yönünde taarruz harekatına devam etti. Önleyici ateş gücüyle düşmanın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 59. Motorize Piyade Tugayının bir bölüğü ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Peski yerleşimi yönündeki Rus mevzilerine karşı saldırı girişimi engellendi” ifadelerini kullandı.
“Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı alanlara yönelik icra edilen kapsamlı atışlar sonucu 70'e yakın Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil imha edildi” diyen Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yönde 30’a yakın askeri personelini, 2 zırhlı piyade aracını ve 3 pikabını kaybettiği bilgisini verdi.
Rus komutan, Rus hava savunma sistemleri ile DHC topraklarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 adet MiG-29 savaş uçağının ve 2 adet Mi-8 helikopterinin havada vurulduğunu ifade etti.