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https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-disisleri-sozcusu-zaharova-but-abdnin-hukuki-kargasasinin-sembolu-haline-geldi-1064502306.html
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: But, ABD’nin hukuki kargaşasının sembolü haline geldi
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: But, ABD’nin hukuki kargaşasının sembolü haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’deki cezaevinden bırakılarak Rusya’ya dönen Rusya vatandaşı Viktor But’un ABD’de Rusya vatandaşlarına uygulanan... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T21:50+0300
2022-12-12T21:51+0300
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rusya
viktor bout
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Empatiya Manuçi televizyonuna demecinde ABD ile Rusya arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’deki cezaevinden salıverilen ve Rusya’ya geri getirilen Viktor But’un ABD’de Rusya vatandaşlarına uygulanan hukuki kargaşanın sembolü haline geldiğini söyledi.“Viktor But'un baştan sona başına gelen her şey, Amerikan istihbarat servislerinin düzmece eylemlerinin zinciridir. Viktor But genel anlamda Amerikan makamlarının vatandaşlarımıza uyguladığı hukuki kanunsuzluğun bir sembolü haline geldi” diyen Zaharova, ‘But’un ABD’nin kendi açısından Rusya'nın ‘kötülük imparatorluğu olduğunu kanıtlayan’ bir sembol haline geldiğini ve onunla ilgili ‘şeytanlaştırıcı bir biyografinin’ uydurulduğunu sözlerine ekledi.Rus diplomat, “Onun için her şeyi uydurdular, neredeyse ömürlük ‘Ölüm Tüccarı’ sloganını uydurdular, hakkında film çektiler, kanıt, ‘yumuşak’ veya ‘akıllı’ gücün unsuru haline gelmesi için onu şeytanlaştırdılar, onlar bu tür düzmecelerle, ardından da imajların sanatsal açıdan somutlaştırılması ile uğraşmanın ‘akıllı’ güç olduğunu düşünüyorlar” vurgusunu yaptı.
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rusya, viktor bout, mariya zaharova

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: But, ABD’nin hukuki kargaşasının sembolü haline geldi

21:50 12.12.2022 (güncellendi: 21:51 12.12.2022)
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINABrittney Griner- Viktor But
Brittney Griner- Viktor But - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’deki cezaevinden bırakılarak Rusya’ya dönen Rusya vatandaşı Viktor But’un ABD’de Rusya vatandaşlarına uygulanan hukuki kargaşanın sembolü haline geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Empatiya Manuçi televizyonuna demecinde ABD ile Rusya arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’deki cezaevinden salıverilen ve Rusya’ya geri getirilen Viktor But’un ABD’de Rusya vatandaşlarına uygulanan hukuki kargaşanın sembolü haline geldiğini söyledi.
Viktor But'un baştan sona başına gelen her şey, Amerikan istihbarat servislerinin düzmece eylemlerinin zinciridir. Viktor But genel anlamda Amerikan makamlarının vatandaşlarımıza uyguladığı hukuki kanunsuzluğun bir sembolü haline geldi” diyen Zaharova, ‘But’un ABD’nin kendi açısından Rusya'nın ‘kötülük imparatorluğu olduğunu kanıtlayan’ bir sembol haline geldiğini ve onunla ilgili ‘şeytanlaştırıcı bir biyografinin’ uydurulduğunu sözlerine ekledi.
Rus diplomat, “Onun için her şeyi uydurdular, neredeyse ömürlük ‘Ölüm Tüccarı’ sloganını uydurdular, hakkında film çektiler, kanıt, ‘yumuşak’ veya ‘akıllı’ gücün unsuru haline gelmesi için onu şeytanlaştırdılar, onlar bu tür düzmecelerle, ardından da imajların sanatsal açıdan somutlaştırılması ile uğraşmanın ‘akıllı’ güç olduğunu düşünüyorlar” vurgusunu yaptı.
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