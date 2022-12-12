https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-disisleri-ab-icin-bundan-sonra-daha-kotu-olacak-1064490160.html

Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak

Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle çok sert bir yaptırım paketi... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

josep borrell

avrupa birliği

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Telegram hesabından paylaşım yapan Zaharova, Borrell'in Rusya ve Ukrayna'yı karıştırdığına ve İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurduğuna dikkat çekti.Zaharova, "Böyle insanlar Avrupa Birliği'ni yönetiyor. Sonuç aşikar. Bundan sonra daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.

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avrupa birliği

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rusya, ukrayna, josep borrell, avrupa birliği