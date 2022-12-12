https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-disisleri-ab-icin-bundan-sonra-daha-kotu-olacak-1064490160.html
Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak
Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle çok sert bir yaptırım paketi... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T17:13+0300
2022-12-12T17:13+0300
2022-12-12T17:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
josep borrell
avrupa birliği
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Telegram hesabından paylaşım yapan Zaharova, Borrell'in Rusya ve Ukrayna'yı karıştırdığına ve İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurduğuna dikkat çekti.Zaharova, "Böyle insanlar Avrupa Birliği'ni yönetiyor. Sonuç aşikar. Bundan sonra daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, josep borrell, avrupa birliği
rusya, ukrayna, josep borrell, avrupa birliği
Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle çok sert bir yaptırım paketi uygulanacağını söylemesine tepki veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'yi daha kötü bir gelecek beklediğinin altını çizdi.
Telegram hesabından paylaşım yapan Zaharova, Borrell'in Rusya ve Ukrayna'yı karıştırdığına ve İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurduğuna dikkat çekti.
Zaharova, "Böyle insanlar Avrupa Birliği'ni yönetiyor. Sonuç aşikar. Bundan sonra daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.