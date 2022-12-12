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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-disisleri-ab-icin-bundan-sonra-daha-kotu-olacak-1064490160.html
Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak
Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle çok sert bir yaptırım paketi... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T17:13+0300
2022-12-12T17:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
josep borrell
avrupa birliği
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Telegram hesabından paylaşım yapan Zaharova, Borrell'in Rusya ve Ukrayna'yı karıştırdığına ve İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurduğuna dikkat çekti.Zaharova, "Böyle insanlar Avrupa Birliği'ni yönetiyor. Sonuç aşikar. Bundan sonra daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, josep borrell, avrupa birliği
rusya, ukrayna, josep borrell, avrupa birliği

Rusya Dışişleri: AB için bundan sonra daha kötü olacak

17:13 12.12.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© Sputnik
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle çok sert bir yaptırım paketi uygulanacağını söylemesine tepki veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'yi daha kötü bir gelecek beklediğinin altını çizdi.
Telegram hesabından paylaşım yapan Zaharova, Borrell'in Rusya ve Ukrayna'yı karıştırdığına ve İran'a 'Ukrayna'ya verdiği destek' nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurduğuna dikkat çekti.
Zaharova, "Böyle insanlar Avrupa Birliği'ni yönetiyor. Sonuç aşikar. Bundan sonra daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.
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