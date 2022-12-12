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Putin ve Aliyev üçlü Karabağ anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi
Putin ve Aliyev üçlü Karabağ anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmanın uygulanmasını... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:24+0300
2022-12-12T16:24+0300
dünya
rusya
vladimir putin
azerbaycan
ermenistan
ilham aliyev
dağlık karabağ
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında, Güney Kafkasya’da ekonomik ve lojistik bağları yeniden kurma planları dahil 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli anlaşmaların uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususlar ele alındı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tarafların temasları sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/ermenistan-azerbaycanla-gorusmelerde-bir-tek-diplomatik-iliskiler-konusunda-mutabakat-var-1064387457.html
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rusya, vladimir putin, azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, dağlık karabağ
rusya, vladimir putin, azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, dağlık karabağ

Putin ve Aliyev üçlü Karabağ anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi

16:24 12.12.2022
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Aliyev
Putin-Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmanın uygulanmasını görüştüğü belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında, Güney Kafkasya’da ekonomik ve lojistik bağları yeniden kurma planları dahil 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli anlaşmaların uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususlar ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, tarafların temasları sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.
Azerbaycan - Ermenistan - çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
DÜNYA
Ermenistan: Azerbaycan’la görüşmelerde bir tek diplomatik ilişkiler konusunda mutabakat var
9 Aralık, 16:25
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