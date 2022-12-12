https://sputniknews.com.tr/20221212/putin-ve-aliyev-uclu-karabag-anlasmasinin-uygulanmasini-degerlendirdi-1064487554.html

Putin ve Aliyev üçlü Karabağ anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi

Putin ve Aliyev üçlü Karabağ anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmanın uygulanmasını... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T16:24+0300

2022-12-12T16:24+0300

2022-12-12T16:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

azerbaycan

ermenistan

ilham aliyev

dağlık karabağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062289015_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_62db2a30e3db05af1b73ec1af020c553.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında, Güney Kafkasya’da ekonomik ve lojistik bağları yeniden kurma planları dahil 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli anlaşmaların uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususlar ele alındı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tarafların temasları sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221209/ermenistan-azerbaycanla-gorusmelerde-bir-tek-diplomatik-iliskiler-konusunda-mutabakat-var-1064387457.html

rusya

azerbaycan

ermenistan

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, dağlık karabağ