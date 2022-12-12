https://sputniknews.com.tr/20221212/onkoloji-uzmanindan-uyari-uzun-sureli-yuksek-doz-vitamin-kullanimi-akciger-kanserini-tetikliyor-1064471277.html

Onkoloji uzmanından uyarı: Uzun süreli yüksek doz vitamin kullanımı akciğer kanserini tetikliyor

Onkoloji uzmanından uyarı: Uzun süreli yüksek doz vitamin kullanımı akciğer kanserini tetikliyor

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, bilinçsizce kullanılan yüksek doz takviye vitaminlerin akciğer kanseri... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T10:54+0300

2022-12-12T10:54+0300

2022-12-12T10:54+0300

yaşam

akciğer kanseri

vitamin

b12 vitamini

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Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sakin, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için sıkça kullanılan vitaminler ve besin takviyelerine ilişkin uyarılarda bulundu.Doç. Dr. Sakin, bilinçsizce kullanılan takviye vitaminlerin kanser riskini azaltmak yerine riski artırabileceğini aktararak, "Uzun süredir yüksek doz B6 ve B12 vitamin takviyelerinin kullanımı ile akciğer kanseri riski arasında bağlantı olduğu düşünülüyor. 10 yılın üzerinde bu takviyeleri alan erkeklerde, hiç kullanmayanlara göre yüzde 40'a kadar daha fazla akciğer kanseri görüldüğü ve bu riskin sigara içenlerde özellikle yükseldiği ortaya konulmuş." değerlendirmesini yaptı.Dünya çapında en yaygın görülen kanserlerden birinin akciğer kanseri olduğuna işaret eden Sakin, şu bilgileri verdi:Uzun süre sigara içenlerle, hiç sigara içmemiş kişilere kıyasla akciğer kanserine yakalanma riski tahmini olarak 10 ile 30 kat arasında arttığının bilindiğini vurgulayan Sakin, "Yoğun sigara içenlerde akciğer kanseri riski yüzde 30'a kadar yükselirken, hiç sigara içmeyenlerde yaşam boyu akciğer kanseri riski yaklaşık olarak yüzde 1'dir. Bununla birlikte, sigaraya başlama yaşı, sigara içme yoğunluğu ve süresi, sigaraların katran ve nikotin içeriği ve filtresiz sigara kullanımı da akciğer kanseri gelişme riskini etkiliyor." ifadelerini kullandı.'Sigarayı bırakmak akciğer kanserini önlüyor'Sakin, sigara içmenin bırakıldığında, zaman içerisinde akciğer kanserine yakalanma riskinin zaman içerisinde sigara içmeye devam edenlere kıyasla yüzde 20 ile 90 arasında değişim gösterdiğini anlatarak, risk azalmasının sigara bırakılmasıyla beş yıl içinde belirgin hale geldiğini bildirdi.Doç. Dr. Sakin, "15 yıldan uzun süredir sigarayı bırakmış kişilerde, halen sigara içenlere kıyasla akciğer kanseri riskinde yüzde 80- 90 oranında azalma olduğu gösteriliyor. Sigarayı bırakmak, akciğer kanseri tedavisi görmüş hastalarda bile faydalı. Yapılan çalışmalarda akciğer kanseri tedavisi görmüş hastalarda sigara içmeye devam edilmesi, tüm nedenlere bağlı ölüm riski, tümörün tekrarı ve başka kanserlerin gelişme riskinde artışla ilişkilendirilmiş. Sigara içenler sigarayı bırakamasalar bile onları sigarayı bırakmaya teşvik etmek, akciğer kanseri riskinin azalmasına neden olabilir. 19 bin 714 kişinin dahil edildiği gözlemsel bir çalışmada günde 15 ve üzeri sigara içen ve sigara içmeye devam eden ancak en az yüzde 50 oranında azaltan kişilerde aynı oranda içmeye devam edenlere kıyasla akciğer kanseri riskini yüzde 27 oranında gösterilmiş." bilgisini verdi.Sigaranın dışında hava kirliliği, asbest maruziyeti, radon, radyasyona maruz kalmak ve genetik faktörlerin de akciğer kanseri riskini artırdığını aktaran Sakin, sözlerini şöyle tamamladı:

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akciğer kanseri, vitamin, b12 vitamini