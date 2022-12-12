Norveç'e ait savaş uçağı Rusya sınırına yaklaştı, Rus MiG-31 avcı uçağı önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus hava sahası kontrol araçları Barents Denizi havzasında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti.



Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için Kuzey Filosu'na ait MiG-31 avcı uçağının derhal havalandığını aktaran bakanlık, Rus mürettebatın hava aracının Norveç ordusuna ait P-3S Orion tipi savaş uçağı olduğunu tespit ederek kendisine Barents Denizi havzasında refakat ettiğini bildirdi.



Bakanlık, Rus mürettebatının profesyonel eylemleri sonucunda Norveç uçağının manevralarının kontrol altına alındığını ve uçak Rusya sınırının aksi istikametine yöneldikten sonra MiG-31'iin hava üssüne döndüğünü belirtti.



Açıklamada, Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulandı.