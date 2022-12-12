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https://sputniknews.com.tr/20221212/norvece-ait-savas-ucagi-rusya-sinirina-yaklasti-rus-mig-31-avci-ucagi-onleme-yapti-1064497014.html
Norveç'e ait savaş uçağı Rusya sınırına yaklaştı, Rus MiG-31 avcı uçağı önleme yaptı
Norveç'e ait savaş uçağı Rusya sınırına yaklaştı, Rus MiG-31 avcı uçağı önleme yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç ordusuna ait P-3S Orion tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaşması üzerine Rus MiG-31 avcı uçağının... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T19:31+0300
2022-12-12T19:32+0300
norveç
rusya
dünya
mig-31
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus hava sahası kontrol araçları Barents Denizi havzasında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti.Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için Kuzey Filosu'na ait MiG-31 avcı uçağının derhal havalandığını aktaran bakanlık, Rus mürettebatın hava aracının Norveç ordusuna ait P-3S Orion tipi savaş uçağı olduğunu tespit ederek kendisine Barents Denizi havzasında refakat ettiğini bildirdi.Bakanlık, Rus mürettebatının profesyonel eylemleri sonucunda Norveç uçağının manevralarının kontrol altına alındığını ve uçak Rusya sınırının aksi istikametine yöneldikten sonra MiG-31'iin hava üssüne döndüğünü belirtti.Açıklamada, Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulandı.
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norveç, rusya, mig-31

Norveç'e ait savaş uçağı Rusya sınırına yaklaştı, Rus MiG-31 avcı uçağı önleme yaptı

19:31 12.12.2022 (güncellendi: 19:32 12.12.2022)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç ordusuna ait P-3S Orion tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaşması üzerine Rus MiG-31 avcı uçağının önleme yapmak üzere havalandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus hava sahası kontrol araçları Barents Denizi havzasında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti.

Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için Kuzey Filosu'na ait MiG-31 avcı uçağının derhal havalandığını aktaran bakanlık, Rus mürettebatın hava aracının Norveç ordusuna ait P-3S Orion tipi savaş uçağı olduğunu tespit ederek kendisine Barents Denizi havzasında refakat ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Rus mürettebatının profesyonel eylemleri sonucunda Norveç uçağının manevralarının kontrol altına alındığını ve uçak Rusya sınırının aksi istikametine yöneldikten sonra MiG-31'iin hava üssüne döndüğünü belirtti.

Açıklamada, Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulandı.
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