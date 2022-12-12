https://sputniknews.com.tr/20221212/msb-kacamayacaklarini-anlayan-4-pkkli-terorist-iste-boyle-teslim-oldu-1064471433.html

MSB: Kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu

MSB: Kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T10:59+0300

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2022-12-12T10:59+0300

türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

irak

operasyon

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyona ilişkin görüntü paylaştı.Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde bakanlık "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu." ifadelerini kullandı.Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, helikopter bölgeden ayrılmadan, pilot ile komandoların telsizden, "Elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun." diyerek birbirlerini tebrik etmeleri de yer aldı.Teslim olan teröristlerle, dört AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221210/msb-tsknin-etkisiz-hale-getirdigi-pkklilardan-biri-afrin-lider-kadrosundan-fehmi-muhammed-1064408615.html

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