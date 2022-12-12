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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'
Meteoroloji 12 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer özellikle yarına dikkati... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T08:47+0300
2022-12-12T08:47+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Yapılan en son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak, yurdun güneybatı kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın Antalya, ve Isparta ile Burdur'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa'nın batısı, Denizli'nin güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Antalya Körfezi çevrelerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif olmak üzere bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıKAYSERİ 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) esmesi bekleniyor.BOLU 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 16°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK 17°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.RİZE 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya ile Elazığ'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 3°C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıVAN -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluPazartesi Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlıMARDİN 9°C, 11°CHafif sağanak yağışlıŞANLIURFA 9°C, 12°CHafif sağanak yağışlı
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

08:47 12.12.2022
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© İHA
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Meteoroloji 12 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer özellikle yarına dikkati çekerek "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak, yurdun güneybatı kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın Antalya, ve Isparta ile Burdur'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa'nın batısı, Denizli'nin güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Antalya Körfezi çevrelerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif olmak üzere bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
RİZE 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya ile Elazığ'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 3°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Pazartesi Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 11°C
Hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 12°C
Hafif sağanak yağışlı
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