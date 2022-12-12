https://sputniknews.com.tr/20221212/mersinde-suriyeliler-birbirine-girdi-kavgayi-polis-ayirdi-1064485620.html
Mersin'de Suriyeliler birbirine girdi, kavgayı polis ayırdı
Mersin'de Suriyeliler birbirine girdi, kavgayı polis ayırdı
Mersin'de birinci katta oturan 2 kişinin, balkondan atlayıp evlerini taşlayan kişilerle kavga ettiği anlar kameralara yansıdı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T15:51+0300
2022-12-12T15:51+0300
2022-12-12T15:51+0300
yaşam
mersin
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Yenişehir’in Dumlupınar Mahallesi’nde dün saat 10.30 sıralarında Suriye uyruklu Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar, sokaktan hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyardı. Sürücü, Dahar ve Dakar ile tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.İsmi açıklanmayan sürücü, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayıp geldiği sokakta Dahar ve Dakar’ın evlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine Dahar ve Dakar, birinci kattaki evlerinin balonundan atlayıp grup ile kavga etti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu arada kavga, aynı sokakta yaşayanlar tarafından cep telefonnu kamerasıyla kaydedildi. Tekbir seslerinin de duyulduğu görüntülerde, apartman dairesinin balkonundaki Dahar ve Dakar’ın atlayarak kavgaya tutuştuğu anlar yer alıyor.
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mersin
Mersin'de Suriyeliler birbirine girdi, kavgayı polis ayırdı
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Mersin'de birinci katta oturan 2 kişinin, balkondan atlayıp evlerini taşlayan kişilerle kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.
Yenişehir’in Dumlupınar Mahallesi’nde dün saat 10.30 sıralarında Suriye uyruklu Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar, sokaktan hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyardı. Sürücü, Dahar ve Dakar ile tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
İsmi açıklanmayan sürücü, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayıp geldiği sokakta Dahar ve Dakar’ın evlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine Dahar ve Dakar, birinci kattaki evlerinin balonundan atlayıp grup ile kavga etti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu arada kavga, aynı sokakta yaşayanlar tarafından cep telefonnu kamerasıyla kaydedildi. Tekbir seslerinin de duyulduğu görüntülerde, apartman dairesinin balkonundaki Dahar ve Dakar’ın atlayarak kavgaya tutuştuğu anlar yer alıyor.