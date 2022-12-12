https://sputniknews.com.tr/20221212/lukasenkodan-belarustan-ayrilan-sirketlerin-isletmelerini-millilestirme-talimati-1064489866.html

Lukaşenko’dan Belarus’tan ayrılan şirketlerin işletmelerini millileştirme talimatı

Lukaşenko’dan Belarus’tan ayrılan şirketlerin işletmelerini millileştirme talimatı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkeyle işbirliği yapmak istemeyen ve işletmelerini bırakan Batılı şirketlere 'el sallamak' gerektiğini belirterek... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T17:05+0300

2022-12-12T17:05+0300

2022-12-12T17:05+0300

ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

batı

şirket

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Lukaşenko, bugün katıldığı bir toplantıda, “Ukraynalı, Polonyalı ve Finlandiyalı şirket sahipleri gidiyor ama insanlar, teknolojiler, üretim kalıyor. Ne el değiştirmesi? Size talimat verdim, sahipler gittiyse, onlara elveda. Sizi tanıyoruz, siz bizi tanımak istemiyorsunuz. Bu andan itibaren işletme millileştirilmiştir. Daha ne bekliyoruz? Ne el değiştirmesi? Bu meselenin yarım yıl, bir yıl sürmesini mi bekleyeceğiz?” diye konuştu.Lukaşenko, “Yabancı yatırımcılar tarafından kurulan veya özelleştirilme sonucu yabancı yatırımcının eline geçen işletmeler var. Büyük kısmı hasım ülkelerden olan bu yatırımcılar ülkemizden gitti. Onlara el sallayın, varlıklarını size bıraktıkları için tanrıya teşekkür edin. Her şey var işte” ifadelerini kullandı.Örnek olarak McDonald’s’a işaret eden Lukaşenko, Belarusluların da aynı kalitede ürün üretebileceğini belirterek, “Her şey kaldı. Onlar yanlarına hiçbir şey almadı. Alsalardı bile sorumlu kişilerin kafalarını koparırdım. Kimse bir şey alamaz. Buna izin vermezsiniz” dedi.Batılı şirketler, yaptırımlar ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu gerekçe göstererek son aylarda Belarus’tan ayrılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221118/lukasenkodan-yerel-isletmelere-mcdonalds-cagrisi-biz-ekmegi-ortadan-ikiye-kesemiyor-muyuz-1063608165.html

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