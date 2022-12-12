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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Fena yakalandın
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Fena yakalandın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından, Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesine ilişkin yaptığı... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T22:10+0300
2022-12-12T22:11+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuk istismarı
tarikat
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan, 'Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi' mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın…"CHP lideri paylaşımlarına şöyle devam etti: "Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür.Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak. Kızımıza seslenmek istiyorum: Yanındayız, hepimiz senden yanayız. 84 milyon, genci, yaşlısı, inançlısı, inançsızı, dindarı, ateisti hepimiz senin yanındayız kızım. Başı açığı, kapalısı, tüm gençler seninledir kızım!Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor!"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler, gereken çalışmaları, ilgili bakanlarımız yaptılar. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdürmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır. Davayla ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor."
https://sputniknews.com.tr/20221210/6-yasinda-istismara-ugradigini-soyleyen-kizin-annesi-yas-farkini-sorun-etmedik-genc-gorunuyordu-1064411513.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, tarikat
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, tarikat

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Fena yakalandın

22:10 12.12.2022 (güncellendi: 22:11 12.12.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından, Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesine ilişkin yaptığı açıklamalara "6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan, 'Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi' mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın…"
CHP lideri paylaşımlarına şöyle devam etti:
"Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür.
Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak. Kızımıza seslenmek istiyorum: Yanındayız, hepimiz senden yanayız. 84 milyon, genci, yaşlısı, inançlısı, inançsızı, dindarı, ateisti hepimiz senin yanındayız kızım. Başı açığı, kapalısı, tüm gençler seninledir kızım!
Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler, gereken çalışmaları, ilgili bakanlarımız yaptılar. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır.
Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdürmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır. Davayla ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor."
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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6 yaşında istismara uğradığını söyleyen kızın annesi: Yaş farkını sorun etmedik, genç görünüyordu
10 Aralık, 12:12
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