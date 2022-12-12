https://sputniknews.com.tr/20221212/karin-agrisi-sikayetiyle-hastaneye-giden-13-yasindaki-cocugun-hamile-oldugu-ortaya-cikti-1064465647.html

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 13 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu belirlendi. 37 haftalık gebe olduğu ortaya çıkan Suriye uyruklu... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T07:44+0300

2022-12-12T07:44+0300

2022-12-12T07:45+0300

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Bismil Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ve geçici koruma statüsünde sığınmacı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 yaşındaki Maram Harba'nın muayenesinde 37 haftalık gebe olduğunu tespit eden doktorlar durumu hastane polisine bildirdi. İfadesi alınan küçük kız bir yıl önce ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiğini, bu nedenle hamile kaldığını söyledi. Bu ifade üzerine küçük kızın babası Ahmad Harba ile annesi Emne El Daas gözaltına alındı.'Türkiye'de evlilik yaşı sınırı olduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediklerini' ileri sürdülerSözcü'de yer alan habere göre; aile, kızlarını kendi rızasıyla kendileri gibi Suriyeli mülteci olan Mouhammad Temir ile evlendirdiklerini, Türkiye'de evlilik yaşı sınırı olduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediklerini belirtti.Bu ifade üzerine küçük kızla imam nikahı kıyarak evlenen 24 yaşındaki Mouhammad Temir de gözaltına alındı. Temir ifadesinde, Maram ile bir yıl önce ailesinin de onay vermesi üzerine imam nikâhıyla evlendiklerini belirterek, "Evlendiğimizde fiziksel görünümüne göre 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını bilmiyordum. Suriye'de evlilik yaşı olmadığı için bunun Türkiye'de yasak olduğunu da bilmiyordum. Sorun olacağını bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım" dedi.'Rızamla evlendim, şikayetim yok'Mağdur Maram Harba da ifadesinde, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra Türkiye'ye geldiğini ve Mouhammad ile burada tanışıp evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "İlk cinsel birlikteliği de imam nikâhından sonra yaşadım ve şu anda 9 aylık hamileyim. Bizim ülkemizde evlilik yaşı olmadığı için Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum, rızamla evlendiğim için kimseden şikâyetçi değilim" ifadelerini kullandı.Anne, baba ve evlendirildiği kişi hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa gereği 15 yaşından küçük çocuğun rızasının olamayacağı için çocuğun annesi, babası ve evlendirildiği kişi hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30'ar yıl hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, mağdur çocuk ile evlendiği kişi arasında cinsel birlikteliğin çocuğun 15 yaşından küçük yaşta olduğu, bu duruma anne ve babasının da rıza göstererek bu suça yardım ettikleri ifade edildi. Üç sanığın da fikir ve eylem birliği içinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işledikleri kaydedildi. Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221212/6-yasindayken-evlendirilip-cinsel-istismara-ugradigini-soyleyen-kadinin-son-ifadesi-ortaya-cikti-1064465486.html

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