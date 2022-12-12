https://sputniknews.com.tr/20221212/kabine-toplantisi-sona-erdi--1064496373.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reşit olmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reşit olmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T19:05+0300

2022-12-12T19:05+0300

2022-12-12T20:12+0300

politika

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

çocuk istismarı

sosyal yardım

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

burs

doğalgaz

petrol

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifi) Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz." dedi.Erdoğan, "Siyaseti halka dayanarak yapmak yerine küresel vesayet araçlarının ülkemizdeki temsilciliğine soyunmak asırlık Cumhuriyet tecrübesinden nasiplenmemektir." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörle mücadele) Sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız." ifadelerini kullandı.Erdoğan şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır." diye konuştu.Erdoğan şöyle devam etti:"Reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız. (6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası) Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımız, kurumlarımız her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir. Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'nın, annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, liderlerinin istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz." dedi.Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip edip, neticelendireceğiz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Düzce'deki esnafın Halkbank'tan aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.Erdoğan, şunları kaydetti:🔸(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.🔸Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.🔸Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan, dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceğiz.

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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, çocuk istismarı, sosyal yardım, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), burs, doğalgaz, petrol