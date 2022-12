Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reşit olmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız

"Malı veya hizmeti, akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar, kendilerine kaybettirdiklerini unutmamalı. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Çalışanların refah seviyesindeki gerilemeyi telafi gayretimizin, enflasyon maskesi ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz. Yılbaşında reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz."