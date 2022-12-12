https://sputniknews.com.tr/20221212/japonyada-2022nin-ruh-halini-yansitan-yazi-karakteri-savas-oldu-1064474872.html

Japonya'da 2022'nin ruh halini yansıtan yazı karakteri 'savaş' oldu

Japonya'da 2022'nin ruh halini yansıtan yazı karakteri 'savaş' oldu

Japonya'da 2022'nin 'ruh halini' yansıtan yazı karakteri, Rusya-Ukrayna krizi ile ulusal paradaki değer kayıplarını temsilen 'savaş' anlamındaki 'sen' oldu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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Japonya'da geleneksel olarak her aralık ayında 'ülke geneli yılın sosyal ruh hali ve modunu' anlatan popüler bir Çin yazısı (Kanji) karakteri seçiliyor.Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, Kyoto kentindeki Kiyomizu Tapınağı'ndaki etkinlikte binlerce karakterli Kanji alfabesinden seçilen "yılın yazı karakterini" açıkladı.Vakıf, kamuoyu anketlerinde kullanılan 220 binden fazla oy sonucunda '2022'nin Kanji'si' olarak 'savaş, cenk, mücadele' anlamlarındaki 'sen' karakterini seçti.Tapınağın Baş Budist Papazı Mori Seihan 1,5 metre uzunluğunda ve 1,3 metre genişliğindeki 'waşi' kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla 'sen' karakterini çizdi.Karakter tercihinde, Rusya-Ukrayna krizi, para birimi Japon yeninin değer kayıplarının yol açtığı pahalılık, Japonya'nın Katar 2022'de Almanya ve İspanya'yı yenmesi etkili oldu.Aynı karakter, ABD'de meydana gelen 11 Eylül saldırıları sonrası 2001 yılının 'ülke geneli sosyal ruh hali ve modunu' yansıtan karakteri olarak seçilmişti.2020'de, Kovid-19'u anlatan 'yoğun' anlamında 'mitsu', 2021'de Tokyo Olimpiyatlarındaki madalyaları yansıtan 'altın, para' anlamında 'kin' karakterleri seçilmişti.

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