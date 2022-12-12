https://sputniknews.com.tr/20221212/jackie-chan-duyurdu-bitirim-ikili-serisi-geri-donuyor-1064476404.html

Jackie Chan duyurdu: 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor

Jackie Chan duyurdu: 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor

Jackie Chan, bir etkinlikte yaptığı açıklamada 'Bitirim İkili' serisinin dördüncü filmi için çalışmaların başladığını söyledi. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T13:16+0300

2022-12-12T13:16+0300

2022-12-12T13:18+0300

jackie chan

film

yaşam

senaryo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064476736_0:119:478:388_1920x0_80_0_0_290cbcd8371f99dbcacf61ab76d40df6.jpg

Başrolünde Jackie Chan ve Chris Tucker’ın yer aldığı, 1998 yılında başlayan 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor. Jackie Chan, Red Seas Film Festivali’nde yaptığı açıklamada serinin dördüncü filmi için çalışmaların başladığını duyurdu.Gazete Duvar'ın Collider'dan aktardığı habere göre, Chan açıklamasından sonra filmin yönetmeni ile özellikle senaryo üzerine görüşme yapacağını belirtti. Ancak yeni filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20181202/jackie-chan-ogluna-uyguladigi-siddeti-sarhosluklarini-ihanetlerini-anlatti-1036431841.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jackie chan, film, senaryo