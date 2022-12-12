https://sputniknews.com.tr/20221212/jackie-chan-duyurdu-bitirim-ikili-serisi-geri-donuyor-1064476404.html
Jackie Chan duyurdu: 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor
Jackie Chan duyurdu: 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor
Jackie Chan, bir etkinlikte yaptığı açıklamada 'Bitirim İkili' serisinin dördüncü filmi için çalışmaların başladığını söyledi. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T13:16+0300
2022-12-12T13:16+0300
2022-12-12T13:18+0300
jackie chan
film
yaşam
senaryo
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Başrolünde Jackie Chan ve Chris Tucker’ın yer aldığı, 1998 yılında başlayan 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor. Jackie Chan, Red Seas Film Festivali’nde yaptığı açıklamada serinin dördüncü filmi için çalışmaların başladığını duyurdu.Gazete Duvar'ın Collider'dan aktardığı habere göre, Chan açıklamasından sonra filmin yönetmeni ile özellikle senaryo üzerine görüşme yapacağını belirtti. Ancak yeni filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20181202/jackie-chan-ogluna-uyguladigi-siddeti-sarhosluklarini-ihanetlerini-anlatti-1036431841.html
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jackie chan, film, senaryo
jackie chan, film, senaryo
Jackie Chan duyurdu: 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor
13:16 12.12.2022 (güncellendi: 13:18 12.12.2022) Abone ol
Jackie Chan, bir etkinlikte yaptığı açıklamada 'Bitirim İkili' serisinin dördüncü filmi için çalışmaların başladığını söyledi.
Başrolünde Jackie Chan ve Chris Tucker’ın yer aldığı, 1998 yılında başlayan 'Bitirim İkili' serisi geri dönüyor. Jackie Chan, Red Seas Film Festivali’nde yaptığı açıklamada serinin dördüncü filmi için çalışmaların başladığını duyurdu.
Gazete Duvar'ın Collider'dan aktardığı habere göre, Chan açıklamasından sonra filmin yönetmeni ile özellikle senaryo üzerine görüşme yapacağını belirtti. Ancak yeni filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz bilinmiyor.