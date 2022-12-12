İzmir 11 ayda 95 ülkeden 1 milyon turisti ağırladı

© İHA İzmir’i ziyaret eden ülkelerde Almanya yine birinciliği bırakmadı. 2022 yılı ocak-kasım arası dönemde 511 bin 757 kişi Almanya’dan Türkiye’ye geldi. 156 bin 25 kişi İngiltere’den, 97 bin 28 kişi ise Hollanda’dan İzmir’e geldi. Hollanda’yı sırasıyla Polonya, Fransa, İran, Belçika, Azerbaycan, İsviçre ve Rusya takip etti. Almanya ve Hollanda’dan gelen ziyaretçiler en çok temmuz ayını tercih ederken, İngiltere en çok ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret etti.