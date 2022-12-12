https://sputniknews.com.tr/20221212/iyi-partiden-anayasa-degisikligi-aciklamasi-cogunlugun-egilimi-olumlu-1064491946.html

İYİ Parti'den anayasa değişikliği açıklaması: 'Çoğunluğun eğilimi olumlu'

İYİ Parti'den anayasa değişikliği açıklaması: 'Çoğunluğun eğilimi olumlu'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'ye sunulan başörtüsü teklifini değerlendirdi. Zorlu “Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T17:51+0300

2022-12-12T17:51+0300

2022-12-12T17:51+0300

politika

iyi parti

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AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Anayasa değişikliği teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu, ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini belirtti.Konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti: "GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.

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