https://sputniknews.com.tr/20221212/iyi-parti-antalya-il-baskani-mehmet-basaran-gorevinden-istifa-etti-1064495218.html

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran görevinden istifa etti

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran görevinden istifa etti

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, polise başvuran bir kadının tehdit edildiğine ilişkin iddialarının basına yansıması üzerine, görevinden istifa... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T18:47+0300

2022-12-12T18:47+0300

2022-12-12T18:49+0300

iyi parti

politika

istifa

mehmet başaran

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis merkezine başvuran 32 yaşındaki E.Ş., 3 yıldır birlikte yaşadığını belirttiği Mehmet Başaran'dan 4 aylık hamile olduğunu ileri sürerek, bebeğini aldırması için tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.Başaran da avukatı aracılığıyla 'siyasi suikast, iftira ve kumpas' suçlamaları ile E.Ş. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.İddiaların sosyal medyada yayılması ve bazı basın kuruluşlarınca haberleştirilmesi sonrasında ise avukatı Şali Arslan aracılığıyla yazılı açıklama yapan Başaran, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Çirkin bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını öne süren Başaran, açıklamada "Tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm" ifadesini kullandı.Başaran'ın avukatı Şali Arslan da müvekkili hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, "Suçlamalar isnatsız olup müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır" değerlendirmesinde bulundu.

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iyi parti, istifa, mehmet başaran