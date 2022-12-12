https://sputniknews.com.tr/20221212/italyada-kanli-apartman-toplantisi-3-olu-1064472045.html

İtalya'da kanlı apartman toplantısı: Ölenlerden biri Başbakan'ın arkadaşı

İtalya'da kanlı apartman toplantısı: Ölenlerden biri Başbakan'ın arkadaşı

İtalya'nın başkenti Roma'da apartman sakinleri tarafından yapılan toplantıyı basan bir kişi 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Ölenler arasında Başbakan... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T11:22+0300

2022-12-12T11:22+0300

2022-12-12T11:26+0300

dünya

italya

silahlı saldırı

apartman

giorgia meloni

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İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeyinde apartman sakinleri tarafından Fidene bölgesinde düzenlenen toplantı silahlı bir kişi tarafından basıldı.Toplantının yapıldığı odaya gelen saldırganın açtığı ateş sonucu 3 kadın hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi de yaralandı.Saldırganın apartman sakinleri tarafından kurulan birlik ile anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Facebook'tan yaptığı paylaşımda kurbanlardan birinin bir arkadaşı olduğunu bildirdi. Meloni'nin sözünü ettiği kurban, 50 yaşındaki 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Nicoletta Golisano'ydu.Meloni, 'çocuğunu kollayan bir anne, aynı zamanda güçlü ve kırılgan bir kadın olan samimi ve sağduyulu bir arkadaş' olduğunu belirtti.'Hepinizi öldüreceğim'57 yaşındaki saldırgan Claudio Campi, saldırıyı poligondan çaldığı Glock tabancayı kullanarak gerçekleştirdi. Campi'nin kasım ayında sosyal medya üzerinden kendisini kaldığı yerden çıkarmaya çalışmakla suçladığı bina yöneticileriyle kavgalı olduğunu yazarak, "Hepinizi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.

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italya, silahlı saldırı, apartman, giorgia meloni