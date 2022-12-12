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https://sputniknews.com.tr/20221212/italyada-kanli-apartman-toplantisi-3-olu-1064472045.html
İtalya'da kanlı apartman toplantısı: Ölenlerden biri Başbakan'ın arkadaşı
İtalya'da kanlı apartman toplantısı: Ölenlerden biri Başbakan'ın arkadaşı
İtalya'nın başkenti Roma'da apartman sakinleri tarafından yapılan toplantıyı basan bir kişi 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Ölenler arasında Başbakan... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T11:22+0300
2022-12-12T11:26+0300
dünya
italya
silahlı saldırı
apartman
giorgia meloni
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İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeyinde apartman sakinleri tarafından Fidene bölgesinde düzenlenen toplantı silahlı bir kişi tarafından basıldı.Toplantının yapıldığı odaya gelen saldırganın açtığı ateş sonucu 3 kadın hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi de yaralandı.Saldırganın apartman sakinleri tarafından kurulan birlik ile anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Facebook'tan yaptığı paylaşımda kurbanlardan birinin bir arkadaşı olduğunu bildirdi. Meloni'nin sözünü ettiği kurban, 50 yaşındaki 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Nicoletta Golisano'ydu.Meloni, 'çocuğunu kollayan bir anne, aynı zamanda güçlü ve kırılgan bir kadın olan samimi ve sağduyulu bir arkadaş' olduğunu belirtti.'Hepinizi öldüreceğim'57 yaşındaki saldırgan Claudio Campi, saldırıyı poligondan çaldığı Glock tabancayı kullanarak gerçekleştirdi. Campi'nin kasım ayında sosyal medya üzerinden kendisini kaldığı yerden çıkarmaya çalışmakla suçladığı bina yöneticileriyle kavgalı olduğunu yazarak, "Hepinizi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.
italya
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italya, silahlı saldırı, apartman, giorgia meloni
italya, silahlı saldırı, apartman, giorgia meloni

İtalya'da kanlı apartman toplantısı: Ölenlerden biri Başbakan'ın arkadaşı

11:22 12.12.2022 (güncellendi: 11:26 12.12.2022)
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAİtalya - polis
İtalya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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İtalya'nın başkenti Roma'da apartman sakinleri tarafından yapılan toplantıyı basan bir kişi 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Ölenler arasında Başbakan Giorgia Meloni'nin arkadaşının da olduğu öğrenildi.
İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeyinde apartman sakinleri tarafından Fidene bölgesinde düzenlenen toplantı silahlı bir kişi tarafından basıldı.
Toplantının yapıldığı odaya gelen saldırganın açtığı ateş sonucu 3 kadın hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi de yaralandı.
Saldırganın apartman sakinleri tarafından kurulan birlik ile anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Facebook'tan yaptığı paylaşımda kurbanlardan birinin bir arkadaşı olduğunu bildirdi. Meloni'nin sözünü ettiği kurban, 50 yaşındaki 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Nicoletta Golisano'ydu.
Meloni, 'çocuğunu kollayan bir anne, aynı zamanda güçlü ve kırılgan bir kadın olan samimi ve sağduyulu bir arkadaş' olduğunu belirtti.

'Hepinizi öldüreceğim'

57 yaşındaki saldırgan Claudio Campi, saldırıyı poligondan çaldığı Glock tabancayı kullanarak gerçekleştirdi. Campi'nin kasım ayında sosyal medya üzerinden kendisini kaldığı yerden çıkarmaya çalışmakla suçladığı bina yöneticileriyle kavgalı olduğunu yazarak, "Hepinizi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.
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