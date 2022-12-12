https://sputniknews.com.tr/20221212/isvec-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-oncekinden-yuzde-50-buyuk-olacak-1064490442.html
İsveç: Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi öncekinden yüzde 50 büyük olacak
İsveç: Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi öncekinden yüzde 50 büyük olacak
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ukrayna’ya yeni askeri paketinin öncekine göre yüzde 50 oranında daha büyük olacağını duyurdu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T17:17+0300
2022-12-12T17:17+0300
2022-12-12T17:17+0300
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Ukrayna’ya 9. yardım paketinin birkaç hafta önce hükümet tarafından onaylandığını anımsatan Jonson, yeni yardım diliminin hava savunma sistemleri ile mühimmatını içereceğini bildirdi.Jonson, ayrıca Ukrayna’ya kışa hazırlıkla ilgili bir paketin beklendiğini de sözlerine ekledi.İsveç, geçen kasım ayında, Ukrayna’ya 287 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ukraynada-starlink-internet-baglantisindaki-sorunlarin-kaynagi-bulundu-kediler-1064477322.html
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ukrayna, isveç, askeri yardım
ukrayna, isveç, askeri yardım
İsveç: Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi öncekinden yüzde 50 büyük olacak
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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ukrayna’ya yeni askeri paketinin öncekine göre yüzde 50 oranında daha büyük olacağını duyurdu.
Ukrayna’ya 9. yardım paketinin birkaç hafta önce hükümet tarafından onaylandığını anımsatan Jonson, yeni yardım diliminin hava savunma sistemleri ile mühimmatını içereceğini bildirdi.
Jonson, ayrıca Ukrayna’ya kışa hazırlıkla ilgili bir paketin beklendiğini de sözlerine ekledi.
İsveç, geçen kasım ayında, Ukrayna’ya 287 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.