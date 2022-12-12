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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/isvec-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-oncekinden-yuzde-50-buyuk-olacak-1064490442.html
İsveç: Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi öncekinden yüzde 50 büyük olacak
İsveç: Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi öncekinden yüzde 50 büyük olacak
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ukrayna’ya yeni askeri paketinin öncekine göre yüzde 50 oranında daha büyük olacağını duyurdu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T17:17+0300
2022-12-12T17:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
isveç
askeri yardım
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Ukrayna’ya 9. yardım paketinin birkaç hafta önce hükümet tarafından onaylandığını anımsatan Jonson, yeni yardım diliminin hava savunma sistemleri ile mühimmatını içereceğini bildirdi.Jonson, ayrıca Ukrayna’ya kışa hazırlıkla ilgili bir paketin beklendiğini de sözlerine ekledi.İsveç, geçen kasım ayında, Ukrayna’ya 287 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ukraynada-starlink-internet-baglantisindaki-sorunlarin-kaynagi-bulundu-kediler-1064477322.html
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ukrayna, isveç, askeri yardım
ukrayna, isveç, askeri yardım

İsveç: Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi öncekinden yüzde 50 büyük olacak

17:17 12.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ukrayna’ya yeni askeri paketinin öncekine göre yüzde 50 oranında daha büyük olacağını duyurdu.
Ukrayna’ya 9. yardım paketinin birkaç hafta önce hükümet tarafından onaylandığını anımsatan Jonson, yeni yardım diliminin hava savunma sistemleri ile mühimmatını içereceğini bildirdi.
Jonson, ayrıca Ukrayna’ya kışa hazırlıkla ilgili bir paketin beklendiğini de sözlerine ekledi.
İsveç, geçen kasım ayında, Ukrayna’ya 287 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.
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