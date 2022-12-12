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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T09:31+0300
2022-12-12T09:31+0300
türkiye
istanbul
dhkp-c
gözaltı
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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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istanbul, dhkp-c, gözaltı
istanbul, dhkp-c, gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı

09:31 12.12.2022
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İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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