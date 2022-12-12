İsrail 57 yıl önce Suriye'de yakalanan Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını açıkladı
20:51 12.12.2022 (güncellendi: 20:53 12.12.2022)
© YouTube.comİsrailli casus Eli Cohen
© YouTube.com
Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajı yaklaşık 60 yıl sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilen Eli Cohen'in son telgrafında İsrailli yetkililere, "Suriye Cumhurbaşkanı Emin el-Hafız'ın da bulunduğu üst düzey subayların toplantısına katıldığını" bildirdiği kaydedildi.
İsrail, Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını paylaşarak nasıl yakalandığını açıkladı.
Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cohen'in İsrailli yetkililere yazdığı 19 Şubat 1965 tarihli telgrafı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı David Barnea'nın olaya ilişkin değerlendirmesi paylaşıldı.
Cohen'in son telgrafında İsrailli yetkililere, "önceki akşam Genelkurmay'da Suriye Cumhurbaşkanı Emin el-Hafız'ın da bulunduğu üst düzey subayların toplantısına katıldığı" haberini verdiği kaydedildi.
Barnea, "Cohen, mesajlaşmanın fazla olmasından ya da merkezin sürekli bilgi göndermesini istemesinden dolayı değil, düşmanın mesajlarını ele geçirmesi nedeniyle yakalandı" ifadelerini kullandı.
בטקס חנוכת מוזיאון לאומי ע"ש המרגל אלי כהן חשף ראש המוסד כי כהן לא נתפס בגלל ששידר יותר מידי. "אני מנצל את קדושת המקום הזה כדי לחשוף לראשונה לאחר מחקר, שאלי כהן לא נתפס בגלל כמות השידורים ששידר או לחץ שהופעל מהמטה. אלי כהן נתפס רק בגלל ששידוריו נקלטו ע"י האויב". @IsraelHayomHeb pic.twitter.com/6Qyyt06RNe— ירון דורון (@yarond9) December 12, 2022
Cohen'in Suriye'de görev yaptığı döneme ilişkin bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini belirten Barnea, Suriye'de idam edilen Cohen'in kalıntılarının İsrail'e getirilerek gömülmesi için çalışacaklarını ifade etti.
© İHAİsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea, 18 Mayıs 1965 yılında Suriye’de yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını kamuoyuyla paylaştı.
İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea, 18 Mayıs 1965 yılında Suriye’de yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını kamuoyuyla paylaştı.
© İHA
İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Eli Cohen, Kemal Emin Sabit takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.
Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişkiler geliştirerek Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlere ve devletin karar mekanizmasına ilişkin topladığı bilgileri İsrail'e aktaran Cohen, 18 Mayıs 1965'te idam edilmişti.
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in 2019 yapımı "The Spy" (Casus) dizisine konu olan Cohen'in hayatı, popüler kültürde de yer edinmişti.
5 Ekim 2018, 14:33