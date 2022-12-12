Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221212/iranda-gosterilerle-ilgili-bir-kisi-daha-idam-edildi-1064470823.html
İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi
İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi
İran'daki gösterilerle ilgili olarak Meşhed kentinde '2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama' suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T10:32+0300
2022-12-12T10:34+0300
dünya
iran
protesto
idam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064470949_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b2b106485e024ab569f9b33c60a1eb0d.jpg
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Meşhed'deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade'yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.Rahneverd'in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/iran-cumhurbaskani-reisi-protestolara-kulak-verilmeli-1064294317.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064470949_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_48655a3a92ab847a699603fa77b2e47f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, protesto, idam
iran, protesto, idam

İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi

10:32 12.12.2022 (güncellendi: 10:34 12.12.2022)
© AAİran - protesto
İran - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
Abone olTelegram
İran'daki gösterilerle ilgili olarak Meşhed kentinde '2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama' suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza Rahneverd'in cezası infaz edildi.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Meşhed'deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade'yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.
Rahneverd'in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.
İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.
Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmeli
7 Aralık, 13:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала