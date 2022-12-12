https://sputniknews.com.tr/20221212/iranda-gosterilerle-ilgili-bir-kisi-daha-idam-edildi-1064470823.html

İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi

İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi

İran'daki gösterilerle ilgili olarak Meşhed kentinde '2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama' suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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idam

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Meşhed'deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade'yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.Rahneverd'in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221207/iran-cumhurbaskani-reisi-protestolara-kulak-verilmeli-1064294317.html

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