https://sputniknews.com.tr/20221212/ingilterede-2022-katar-dunya-kupasindan-donenlere-deve-gribi-uyarisi-1064475894.html

İngiltere'de 2022 Katar Dünya Kupası'ndan dönenlere 'deve gribi' uyarısı

İngiltere'de 2022 Katar Dünya Kupası'ndan dönenlere 'deve gribi' uyarısı

İngiltere'de yetkililer, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan dönen futbolseverlere 'deve gribi' hastalığına karşı uyarıda bulunarak, yüksek ateş... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T12:46+0300

2022-12-12T12:46+0300

2022-12-12T12:46+0300

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu Solunum Sendromu'nun (MERS) develerle yakın temas sonucu bulaşabileceği belirtildi.Yetkililer, 2022 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'dan dönen İngilizlere yüksek ateş, öksürük ve kusma gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.Açıklamada, "İngiltere sakinlerinin enfeksiyon kapma riski çok düşüktür, ancak bölge içinde deve gibi belirli risk faktörlerine maruz kalanlarda risk daha yüksek olabilir. MERS, develerle yakın temastan veya pastörize edilmemiş deve sütün gibi deve ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşabilir" denildi.Hastalığı taşıyan bir kişiyle temas kurmanın da bulaşı riskini arttırdığı kaydedildi.İngiliz basınında yer alan haberlerde, çok sayıda İngiliz taraftarın Dünya Kupası nedeniyle bulundukları Katar'da deve sürdükleri belirtildi.Şimdiye dek İngiltere'de 5 deve gribi vakası tespit edildiği, son vakanın Ağustos 2018'de görüldüğü hatırlatıldı.Haberlere göre İngiltere'nin uyarısı geçtiğimiz ay yayınlandı ve herhangi bir yeni vaka gözlenmedi.Dünyada ilk kez 2012'de teşhis edilen hastalığa dair şimdiye dek 2 bin 600 vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre vakaların çoğunluğu Arap yarımadasında görüldü. Hastalığa yakalanan her üç kişiden biri hayatını kaybetti. Katar'da şimdiye dek tespit edilen deve gribi vakalarının sayısı ise yalnızca 2.Uzmanlar ateş, öksürük ve kusma gibi belirtileri gören İngiliz yolcuların en yakın sağlık birimine başvurması ve gerekli testleri yaptırması gerektiğini bildirdi.Geçtiğimiz hafta Uganda'dan İngiltere'ye giden bir yolcuda Ebola virüsünün tespit edilmesi nedeniyle İngiliz sağlık yetkilileri Ebola konusunda da uyarı yayınlamıştı.

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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), deve, grip, salgın, salgın hastalık