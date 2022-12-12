https://sputniknews.com.tr/20221212/ingiltere-iranin-eylemleri-kabul-edilemez-oldugunda-yanit-vermeye-devam-edecegiz-1064498726.html

İngiltere: İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vermeye devam edeceğiz

İngiltere: İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vermeye devam edeceğiz

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusundaki tutumlarında çok net olduklarını belirterek "Buna paralel olarak... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T20:08+0300

2022-12-12T20:08+0300

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, diplomatların da katıldığı İngiltere Bakanlıkta düzenlenen bir programda, İngiliz dış politikasına ilişkin konuştu.Ülkesinin bugüne kadar elde ettiği başarıyı en iyi şekilde sürdürebilmesi için uluslararası müttefikleri ve yeni ortaklarıyla çalışması gerektiğini belirten Cleverly, şu değerlendirmelerde bulundu:Dünyanın jeopolitik ağırlık merkezinin güneye ve doğuya kaymasının nedenini, "yüz milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtulması" olarak ifade eden Cleverly, "Bu hayatımdaki en harika gelişme ve bu dünya düzeninin, serbest ticaretin, uluslararası kalkınmanın, yenilikçiliğin ve bilimsel ilerlemenin, aslında İngiltere'nin nesiller boyu uğrunda çalıştığı her şeyin bir doğrulamasıdır" dedi.Cleverly, birkaç ay önce Hindistan'a resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak İngiltere-Hindistan ilişkilerinin karşılıklı yarar sağlayacağına inandığını ve ülkesinin gelecek dönemlerde de Hindistan'la yakın işbirliği içinde olacağını kaydetti. Bakan Cleverly, "G20'nin yeni dönem başkanı Hindistan'la işbirliğimizi derinleştireceğiz ve ticaret anlaşmamızı sonuçlandıracağız" ifadesini kullandı.'İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vereceğiz'Bakan Cleverly, konuşmasının ardından İran'la ilişkiler hakkındaki bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221212/iranda-gosterilerle-ilgili-bir-kisi-daha-idam-edildi-1064470823.html

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