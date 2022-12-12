https://sputniknews.com.tr/20221212/ingiltere-iranin-eylemleri-kabul-edilemez-oldugunda-yanit-vermeye-devam-edecegiz-1064498726.html
İngiltere: İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vermeye devam edeceğiz
İngiltere: İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vermeye devam edeceğiz
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusundaki tutumlarında çok net olduklarını belirterek "Buna paralel olarak... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, diplomatların da katıldığı İngiltere Bakanlıkta düzenlenen bir programda, İngiliz dış politikasına ilişkin konuştu.Ülkesinin bugüne kadar elde ettiği başarıyı en iyi şekilde sürdürebilmesi için uluslararası müttefikleri ve yeni ortaklarıyla çalışması gerektiğini belirten Cleverly, şu değerlendirmelerde bulundu:Dünyanın jeopolitik ağırlık merkezinin güneye ve doğuya kaymasının nedenini, "yüz milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtulması" olarak ifade eden Cleverly, "Bu hayatımdaki en harika gelişme ve bu dünya düzeninin, serbest ticaretin, uluslararası kalkınmanın, yenilikçiliğin ve bilimsel ilerlemenin, aslında İngiltere'nin nesiller boyu uğrunda çalıştığı her şeyin bir doğrulamasıdır" dedi.Cleverly, birkaç ay önce Hindistan'a resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak İngiltere-Hindistan ilişkilerinin karşılıklı yarar sağlayacağına inandığını ve ülkesinin gelecek dönemlerde de Hindistan'la yakın işbirliği içinde olacağını kaydetti. Bakan Cleverly, "G20'nin yeni dönem başkanı Hindistan'la işbirliğimizi derinleştireceğiz ve ticaret anlaşmamızı sonuçlandıracağız" ifadesini kullandı.'İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vereceğiz'Bakan Cleverly, konuşmasının ardından İran'la ilişkiler hakkındaki bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221212/iranda-gosterilerle-ilgili-bir-kisi-daha-idam-edildi-1064470823.html
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ingiltere, iran, james cleverly, silah
İngiltere: İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vermeye devam edeceğiz
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusundaki tutumlarında çok net olduklarını belirterek "Buna paralel olarak İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vermek için harekete geçmeye devam edeceğiz" dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, diplomatların da katıldığı İngiltere Bakanlıkta düzenlenen bir programda, İngiliz dış politikasına ilişkin konuştu.
Ülkesinin bugüne kadar elde ettiği başarıyı en iyi şekilde sürdürebilmesi için uluslararası müttefikleri ve yeni ortaklarıyla çalışması gerektiğini belirten Cleverly, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Önümüzdeki yıllarda, dünya ekonomisinin giderek daha büyük bir payı ve dolayısıyla dünyanın daha büyük bir gücü, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ülkelerin elinde olacak. Uluslararası düzenin devam edip etmeyeceğine birlikte karar verecekler. Bu gerçek bir süredir aşikar ancak İngiliz diplomasisinin bu duruma tam olarak ayak uydurduğuna ikna olmadım."
Dünyanın jeopolitik ağırlık merkezinin güneye ve doğuya kaymasının nedenini, "yüz milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtulması" olarak ifade eden Cleverly, "Bu hayatımdaki en harika gelişme ve bu dünya düzeninin, serbest ticaretin, uluslararası kalkınmanın, yenilikçiliğin ve bilimsel ilerlemenin, aslında İngiltere'nin nesiller boyu uğrunda çalıştığı her şeyin bir doğrulamasıdır" dedi.
Cleverly, birkaç ay önce Hindistan'a resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak İngiltere-Hindistan ilişkilerinin karşılıklı yarar sağlayacağına inandığını ve ülkesinin gelecek dönemlerde de Hindistan'la yakın işbirliği içinde olacağını kaydetti. Bakan Cleverly, "G20'nin yeni dönem başkanı Hindistan'la işbirliğimizi derinleştireceğiz ve ticaret anlaşmamızı sonuçlandıracağız" ifadesini kullandı.
'İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vereceğiz'
Bakan Cleverly, konuşmasının ardından İran'la ilişkiler hakkındaki bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
"İran konusunda nettik, tutarlıydık. Bunu şimdi tekrarlayacağım: Önceliğimiz İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek ve buna paralel olarak İran'ın eylemleri kabul edilemez olduğunda yanıt vermek için harekete geçmeye devam edeceğiz. Örneğin, İran tarafından Rusya tarafına Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almak için kullanılan askeri insansız hava araçlarının sağlanması gibi. Bunu sağlayanlara yaptırım uyguladık. İran'daki protestocuların acımasızca bastırılmasına karışanlara yaptırım uyguladık ve İran'ı daha iyi bir yöne yönlendirmeye çalışmaya devam edeceğiz."