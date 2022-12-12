Türkiye
SON DAKİKA | AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221212/iett-otobusunde-masturbasyon-yapan-saniga-1-yil-hapis-1064489068.html
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis
İstanbul'da 2020 yılında İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö.'ye mahkeme, 1... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:49+0300
2022-12-12T16:51+0300
mastürbasyon
otobüs
türkiye
iett
hapis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064488925_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b062474f8625621a712b24b958629fcb.jpg
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Rahmi Ö. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.Savcı 2 yıla kadar hapis istediDuruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı. Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'Cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Mahkeme 1 yıla hükmettiMütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'Cinsel taciz', biri 'Hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220803/avustralyada-otomobilinde-masturbasyon-yaparken-yakalanan-gocmen-sinir-disi-edilecek-1059465043.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064488925_95:0:642:410_1920x0_80_0_0_6336a097107c497a2189f623ef9af68e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mastürbasyon, otobüs, iett, hapis
mastürbasyon, otobüs, iett, hapis

İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis

16:49 12.12.2022 (güncellendi: 16:51 12.12.2022)
© DHATutuklu
Tutuklu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul'da 2020 yılında İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö.'ye mahkeme, 1 yıl hapis cezası verdi.
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Rahmi Ö. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı 2 yıla kadar hapis istedi

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı. Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'Cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme 1 yıla hükmetti

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'Cinsel taciz', biri 'Hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
Avustralya'da polis saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
DÜNYA
Avustralya'da otomobilinde mastürbasyon yaparken yakalanan göçmen sınır dışı edilecek
3 Ağustos, 17:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала