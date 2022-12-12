https://sputniknews.com.tr/20221212/iett-otobusunde-masturbasyon-yapan-saniga-1-yil-hapis-1064489068.html
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis
İstanbul'da 2020 yılında İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö.'ye mahkeme, 1... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:49+0300
2022-12-12T16:49+0300
2022-12-12T16:51+0300
mastürbasyon
otobüs
türkiye
iett
hapis
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Rahmi Ö. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.Savcı 2 yıla kadar hapis istediDuruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı. Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'Cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Mahkeme 1 yıla hükmettiMütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'Cinsel taciz', biri 'Hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
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mastürbasyon, otobüs, iett, hapis
mastürbasyon, otobüs, iett, hapis
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis
16:49 12.12.2022 (güncellendi: 16:51 12.12.2022) Abone ol
İstanbul'da 2020 yılında İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö.'ye mahkeme, 1 yıl hapis cezası verdi.
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Rahmi Ö. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Savcı 2 yıla kadar hapis istedi
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı. Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'Cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme 1 yıla hükmetti
Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.
İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'Cinsel taciz', biri 'Hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.