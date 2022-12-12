https://sputniknews.com.tr/20221212/icisleri-bakani-soylu-antalyada-selden-zarar-gorenleri-ziyaret-etti-1064504185.html
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da selden zarar görenleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da selden zarar görenleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçesinde sel mağduru esnafları ziyaret etti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T22:16+0300
2022-12-12T22:16+0300
2022-12-12T22:29+0300
süleyman soylu
antalya
sel
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064504041_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_7694d0c03cd8976b3729994e6baa3962.jpg
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden zarar görenleri ziyaret etti.Soylu, selden etkilenen seraları ve iş yerlerini gezdi, saha çalışmalarını yerinde inceledi.Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, zararların giderilmesi konusunda gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.Kumluca Kaymakamlığı'nda ilgili birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı yapan Soylu, dün geceden itibaren yaşananlar hakkında bilgi aldı.Hasar tespit çalışmalarını da değerlendiren Soylu, bölgede yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi.Bakan Soylu, koordinasyon toplantısı sonrası saha çalışmalarını sürdürdü.Çalışmalara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.Kumluca ve Finike ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
antalya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064504041_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_acdf14903ff903db5be96606d0b2e5ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, antalya, sel
süleyman soylu, antalya, sel
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da selden zarar görenleri ziyaret etti
22:16 12.12.2022 (güncellendi: 22:29 12.12.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçesinde sel mağduru esnafları ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden zarar görenleri ziyaret etti.
Soylu, selden etkilenen seraları ve iş yerlerini gezdi, saha çalışmalarını yerinde inceledi.
Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, zararların giderilmesi konusunda gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.
Kumluca Kaymakamlığı'nda ilgili birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı yapan Soylu, dün geceden itibaren yaşananlar hakkında bilgi aldı.
Hasar tespit çalışmalarını da değerlendiren Soylu, bölgede yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi.
Bakan Soylu, koordinasyon toplantısı sonrası saha çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.
Kumluca ve Finike ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.