https://sputniknews.com.tr/20221212/icisleri-bakani-soylu-antalyada-selden-zarar-gorenleri-ziyaret-etti-1064504185.html

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da selden zarar görenleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da selden zarar görenleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçesinde sel mağduru esnafları ziyaret etti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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süleyman soylu

antalya

sel

türkiye

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İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden zarar görenleri ziyaret etti.Soylu, selden etkilenen seraları ve iş yerlerini gezdi, saha çalışmalarını yerinde inceledi.Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, zararların giderilmesi konusunda gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.Kumluca Kaymakamlığı'nda ilgili birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı yapan Soylu, dün geceden itibaren yaşananlar hakkında bilgi aldı.Hasar tespit çalışmalarını da değerlendiren Soylu, bölgede yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi.Bakan Soylu, koordinasyon toplantısı sonrası saha çalışmalarını sürdürdü.Çalışmalara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.Kumluca ve Finike ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

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