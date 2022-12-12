https://sputniknews.com.tr/20221212/herson-vali-yardimcisi-bulyuk-suikast-girisiminde-yaralandi-1064501720.html

Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı

Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı

Herson Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk’a yönelik suikast girişiminin gerçekleştirildiği, yetkilinin bu saldırıdan hafif yaralanarak kurtulduğu belirtildi. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T21:32+0300

2022-12-12T21:32+0300

2022-12-12T21:32+0300

ukrayna krizi

herson

suikast

suikast girişimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064502011_0:1:500:282_1920x0_80_0_0_ecfa5048ca359b9ec22cb0dd7dc3234f.png

Herson Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Terör eylemi Skadovsk şehrinde bir arabanın havaya uçurulması suretiyle gerçekleştirildi. Birinci Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk, hafif yaralar aldı. Hayati tehlike yok” ifadesine yer verildi.Patlamada bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

herson, suikast, suikast girişimi