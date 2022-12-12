https://sputniknews.com.tr/20221212/herson-vali-yardimcisi-bulyuk-suikast-girisiminde-yaralandi-1064501720.html
Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı
Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı
Herson Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk’a yönelik suikast girişiminin gerçekleştirildiği, yetkilinin bu saldırıdan hafif yaralanarak kurtulduğu belirtildi. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T21:32+0300
2022-12-12T21:32+0300
2022-12-12T21:32+0300
ukrayna krizi
herson
suikast
suikast girişimi
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Herson Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Terör eylemi Skadovsk şehrinde bir arabanın havaya uçurulması suretiyle gerçekleştirildi. Birinci Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk, hafif yaralar aldı. Hayati tehlike yok” ifadesine yer verildi.Patlamada bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
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herson, suikast, suikast girişimi
herson, suikast, suikast girişimi
Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı
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Herson Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk’a yönelik suikast girişiminin gerçekleştirildiği, yetkilinin bu saldırıdan hafif yaralanarak kurtulduğu belirtildi.
Herson Valiliği’nden yapılan açıklamada,
“Terör eylemi Skadovsk şehrinde bir arabanın havaya uçurulması suretiyle gerçekleştirildi. Birinci Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk, hafif yaralar aldı. Hayati tehlike yok” ifadesine yer verildi.
Patlamada bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.