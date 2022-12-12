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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/herson-vali-yardimcisi-bulyuk-suikast-girisiminde-yaralandi-1064501720.html
Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı
Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı
Herson Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk’a yönelik suikast girişiminin gerçekleştirildiği, yetkilinin bu saldırıdan hafif yaralanarak kurtulduğu belirtildi. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T21:32+0300
2022-12-12T21:32+0300
ukrayna krizi
herson
suikast
suikast girişimi
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Herson Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Terör eylemi Skadovsk şehrinde bir arabanın havaya uçurulması suretiyle gerçekleştirildi. Birinci Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk, hafif yaralar aldı. Hayati tehlike yok” ifadesine yer verildi.Patlamada bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
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herson, suikast, suikast girişimi
herson, suikast, suikast girişimi

Herson Vali Yardımcısı Bulyuk, suikast girişiminde yaralandı

21:32 12.12.2022
© SputnikVitaliy Bulyuk
Vitaliy Bulyuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© Sputnik
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Herson Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk’a yönelik suikast girişiminin gerçekleştirildiği, yetkilinin bu saldırıdan hafif yaralanarak kurtulduğu belirtildi.
Herson Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Terör eylemi Skadovsk şehrinde bir arabanın havaya uçurulması suretiyle gerçekleştirildi. Birinci Vali Yardımcısı Vitaliy Bulyuk, hafif yaralar aldı. Hayati tehlike yok” ifadesine yer verildi.
Patlamada bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
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