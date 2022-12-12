https://sputniknews.com.tr/20221212/gurcistandan-telefon-alacaksaniz-bu-yaziyi-okumadan-gitmeyin-1064501064.html

Gürcistan'da cep telefonu turizmi: 'iPhone 14 Pro Max 37 bin 800 TL, geçen hafta 33 bin TL idi'

Gürcistan'da cep telefonu turizmi: 'iPhone 14 Pro Max 37 bin 800 TL, geçen hafta 33 bin TL idi'

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz, Gürcistan’da uygun fiyata iPhone satın alma deneyimini canlı yayında paylaştı. Arda... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T21:06+0300

2022-12-12T21:06+0300

2022-12-12T21:39+0300

radyo

akşam postasi

iphone

gürcistan

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Son haftalarda Türkiye’de binlerce kişi fiyat avantajı nedeniyle iPhone satın almak için Gürcistan’a gidiyor. Ancak talep yoğunluğu nedeniyle şartlar değişti. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz, bizzat Gürcistan’a giderek bu süreci deneyimledi ve canlı yayında anlattı. Acaröz’ün anlatımıyla Gürcistan’dan telefon almaya giderken akılda bulunması gerekenler:Fiyat hala uygun mu?Türkiye’de Iphone 14 Pro Max 256 GB bir cihaza sahip olmak isterseniz Apple’ın resmi sitesindeki fiyatı 46 bin 600 TL. Gürcistan’da ise 37 bin 800 TL. Geçen hafta fiyat 33 bin TL’ydi. Bu fiyat üzerinden yüzde 11’ini vergi indirimi ile geri alabiliyorsunuz. Bu indirim de 4 bin 158 TL size kazanç sağlıyor. Cihazı aldığınız yerde satıcının tax free için formu doldurduğundan emin olun yoksa Sarp sınır kapısında size geri ödeme yapmayacaklardır. Tekrar minibüsle Sarp sınır kapısına geldiğinizde uzunca bir kuyrukla karşılaşıyorsunuz ki bu hem memlekete dönüş hem de vergi iadesi sırası. Eğer vergi indirimini almayı planlıyorsanız dönüş uçağınızın saatini ona göre ayarlamanız gerekiyor çünkü sıranın size gelmesi yaklaşık olarak 4 saat sürüyor. Unutmayın Türkiye ile Gürcistan arasında saat farkı var. Gürcistan, Türkiye’den bir saat ileride. Türkiye’den Gürcistan’a gitmek isterseniz işlemler sırasında çok vakit kaybı olacağı için uçak biletinizi erken saatlerde almanız mantıklı olacaktır. Erken saatlerdeki uçak biletlerinin fiyatı da daha makul."

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, iphone, gürcistan