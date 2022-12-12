https://sputniknews.com.tr/20221212/guatemalada-fuego-yanardagi-lav-puskurttu-ucuslar-iptal-edildi-1064469642.html

Guatemala'da Fuego Yanardağı lav püskürttü: Uçuşlar iptal edildi

Guatemala'da Fuego Yanardağı lav püskürttü: Uçuşlar iptal edildi

Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Ülkenin sivil havacılık yetkilileri, başkentin 6 kilometre güneyindeki La Aurora Uluslararası... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T10:12+0300

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Guatemala'da turistik kent Antigua'ya bakan yanardağ, bölgenin en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.Ortalama olarak her 4 ila 5 yılda bir patlayan Fuego'da 2018 yılında meydana gelen patlama sonucu akan lavlar, San Miguel Los Lotes köyünü harap etmişti.Faciada 215 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişi de yaralanmıştı. Sivil Koruma özcüsü Rodolfo Garcia, yetkililerin son patlamayı yakından izlediğini ve şimdiye kadar kimsenin tahliye edilmediğini söyledi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkentin 6 kilometre güneyindeki La Aurora Uluslararası Havalimanı'nın sabaha karşı geçici olarak kapatıldığı belirtildi.Bölge sakinlerinden Jose Sul, "2018'de yaşananlardan sonra yetkililer şimdi daha tetikte ve daha aktif" diye konuştu.

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