https://sputniknews.com.tr/20221212/guatemalada-fuego-yanardagi-lav-puskurttu-ucuslar-iptal-edildi-1064469642.html
Guatemala'da Fuego Yanardağı lav püskürttü: Uçuşlar iptal edildi
Guatemala'da Fuego Yanardağı lav püskürttü: Uçuşlar iptal edildi
Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Ülkenin sivil havacılık yetkilileri, başkentin 6 kilometre güneyindeki La Aurora Uluslararası... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T10:12+0300
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guatemala
yanardağ
volkan
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Guatemala'da turistik kent Antigua'ya bakan yanardağ, bölgenin en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.Ortalama olarak her 4 ila 5 yılda bir patlayan Fuego'da 2018 yılında meydana gelen patlama sonucu akan lavlar, San Miguel Los Lotes köyünü harap etmişti.Faciada 215 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişi de yaralanmıştı. Sivil Koruma özcüsü Rodolfo Garcia, yetkililerin son patlamayı yakından izlediğini ve şimdiye kadar kimsenin tahliye edilmediğini söyledi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkentin 6 kilometre güneyindeki La Aurora Uluslararası Havalimanı'nın sabaha karşı geçici olarak kapatıldığı belirtildi.Bölge sakinlerinden Jose Sul, "2018'de yaşananlardan sonra yetkililer şimdi daha tetikte ve daha aktif" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220328/1954ten-beri-ilk-japonyada-su-alti-volkani-patladi-1055097539.html
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guatemala, yanardağ, volkan
guatemala, yanardağ, volkan
Guatemala'da Fuego Yanardağı lav püskürttü: Uçuşlar iptal edildi
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Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Ülkenin sivil havacılık yetkilileri, başkentin 6 kilometre güneyindeki La Aurora Uluslararası Havalimanı'nı geçici olarak kapattı.
Guatemala'da turistik kent Antigua'ya bakan yanardağ, bölgenin en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.
Ortalama olarak her 4 ila 5 yılda bir patlayan Fuego'da 2018 yılında meydana gelen patlama sonucu akan lavlar, San Miguel Los Lotes köyünü harap etmişti.
Faciada 215 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişi de yaralanmıştı. Sivil Koruma özcüsü Rodolfo Garcia, yetkililerin son patlamayı yakından izlediğini ve şimdiye kadar kimsenin tahliye edilmediğini söyledi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkentin 6 kilometre güneyindeki La Aurora Uluslararası Havalimanı'nın sabaha karşı geçici olarak kapatıldığı belirtildi.
Bölge sakinlerinden Jose Sul, "2018'de yaşananlardan sonra yetkililer şimdi daha tetikte ve daha aktif" diye konuştu.